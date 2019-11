VIDEO: Pegel van De Bruyne levert Manchester City slechts puntje op

Winnen was de boodschap voor Manchester City in Newcastle, want de ploeg van trainer Guardiola kijkt al tegen een flinke achterstand aan op leider Liverpool. Maar net als vorig jaar, toen City de boot in ging op Newcastle, liep het weer niet lekker voor bezoekers in St. James' Park.

Manchester City kwam nog wel met wat meeval op voorsprong, toen Silva het overzicht behield in een warrige fase. Sterling verzilverde assist van de Spanjaard. Newcastle klom enkele minuten later al langszij. Willems nam Ederson te grazen met een laag schot.

Ook na de koffie beet City zijn tanden stuk op een stug Newcastle, tot Kevin De Bruyne zijn moment gekomen achtte. De Rode Duivel ramde de bal tien minuten voor tijd staalhard binnen. Toch konden de bezoekers de 1-2 niet vasthouden, want aan de overkant had Shelvey het laatste woord. Zuur puntenverlies dus voor City, dat zijn titelkansen alweer ziet slinken.