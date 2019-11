LIVE: Van Dijk zet Liverpool op rozen met twee treffers tegen Brighton

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Liverpool, Adrián erin, Alex Oxlade-Chamberlain eruit wissel Alex Oxlade-Chamberlain Adrián

77' tweede helft, minuut 77. Alisson moet eraf! Trossard wordt met een goede bal diep gestuurd. De Belg probeert de uitgekomen Alisson te lobben, maar de Liverpool-goalie slaat de bal weg met zijn hand, ver buiten het strafschopgebied. Scheidsrechter Atkinson twijfelt niet en trekt prompt rood. Liverpool met zijn tienen verder. Alisson moet eraf! Trossard wordt met een goede bal diep gestuurd. De Belg probeert de uitgekomen Alisson te lobben, maar de Liverpool-goalie slaat de bal weg met zijn hand, ver buiten het strafschopgebied. Scheidsrechter Atkinson twijfelt niet en trekt prompt rood. Liverpool met zijn tienen verder.

76' Rode kaart voor Alisson van Liverpool tijdens tweede helft, minuut 76 Alisson Liverpool

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Brighton & Hove Albion, Neal Maupay erin, Aaron Connolly eruit wissel Aaron Connolly Neal Maupay

76' tweede helft, minuut 76. Invaller Trossard heeft al een paar keer geprobeerd om een actie op te zetten. De Rode Duivel wordt steeds echter goed omringd door rode verdedigers. Brighton heeft nog een dik kwartier om nog een punt uit de brand proberen te slepen. Invaller Trossard heeft al een paar keer geprobeerd om een actie op te zetten. De Rode Duivel wordt steeds echter goed omringd door rode verdedigers. Brighton heeft nog een dik kwartier om nog een punt uit de brand proberen te slepen.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Liverpool, Divock Origi erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Divock Origi

75' tweede helft, minuut 75. Daar is de tweede Rode Duivel: Origi valt in. Origi mag nog een kwartiertje meespelen in deze wedstrijd. Hij komt Firmino vervangen. Daar is de tweede Rode Duivel: Origi valt in Origi mag nog een kwartiertje meespelen in deze wedstrijd. Hij komt Firmino vervangen.

69' tweede helft, minuut 69. We krijgen wissels aan beide kanten. Jürgen Klopp zet met Adam Lallana er een extra middenvelder op in de plaats van de bleke Mo Salah. Aan de kant van Brighton mogen Bissouma en Montoya gaan rusten, Alzate en Trossard mogen opdraven. We krijgen wissels aan beide kanten. Jürgen Klopp zet met Adam Lallana er een extra middenvelder op in de plaats van de bleke Mo Salah. Aan de kant van Brighton mogen Bissouma en Montoya gaan rusten, Alzate en Trossard mogen opdraven.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Brighton & Hove Albion, Steven Alzate erin, Martín Montoya eruit wissel Martín Montoya Steven Alzate

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Liverpool, Adam Lallana erin, Mohamed Salah eruit wissel Mohamed Salah Adam Lallana

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Brighton & Hove Albion, Leandro Trossard erin, Yves Bissouma eruit wissel Yves Bissouma Leandro Trossard

67' tweede helft, minuut 67. Trossard staat klaar. Brighton-coach Potter grijpt in en wilt nog wat meer offensieve slagkracht op het veld. Leandro Trossard mag zo meteen invallen. Kan hij het tij nog helpen keren? Trossard staat klaar Brighton-coach Potter grijpt in en wilt nog wat meer offensieve slagkracht op het veld. Leandro Trossard mag zo meteen invallen. Kan hij het tij nog helpen keren?

67' tweede helft, minuut 67. Een minuut na de kans van Oxlade-Chamberlain is het Mané die voor een nieuwe kans zorgt. Wijnaldum bedient de Senegalees, maar Mané kan niet voldoende bij de bal om echt goed af te drukken. Ryan raapt gemakkelijk op. Een minuut na de kans van Oxlade-Chamberlain is het Mané die voor een nieuwe kans zorgt. Wijnaldum bedient de Senegalees, maar Mané kan niet voldoende bij de bal om echt goed af te drukken. Ryan raapt gemakkelijk op.

66' tweede helft, minuut 66. Eindelijk Liverpool. Daar is de eerste grote kans voor Liverpool in deze tweede helft. Robertson schuift de bal voor doel en zoekt Salah. De bal wijkt nog licht af valt voor de voet van Oxlade-Chamberlain. De schuiver van de Engelsman gaat een metertje naast. Eindelijk Liverpool Daar is de eerste grote kans voor Liverpool in deze tweede helft. Robertson schuift de bal voor doel en zoekt Salah. De bal wijkt nog licht af valt voor de voet van Oxlade-Chamberlain. De schuiver van de Engelsman gaat een metertje naast.

63' tweede helft, minuut 63. Opnieuw een kansje voor Brighton. Montoya zet voor en de 19-jarige Connolly neemt de bal goed aan. Zijn schot vanuit een scherp hoek is niet echt gevaarlijk voor Alisson. . Opnieuw een kansje voor Brighton. Montoya zet voor en de 19-jarige Connolly neemt de bal goed aan. Zijn schot vanuit een scherp hoek is niet echt gevaarlijk voor Alisson.

60' tweede helft, minuut 60. Het blijft wachten op doelgevaar van de thuisploeg in deze tweede helft. De Reds lijken voorlopig tevreden te zijn met de 2-0. . Het blijft wachten op doelgevaar van de thuisploeg in deze tweede helft. De Reds lijken voorlopig tevreden te zijn met de 2-0.

56' tweede helft, minuut 56. Dunk kopt naast. Brighton heeft het initiatief genomen in deze tweede helft en mag een hoekschop nemen. De bal van Gross vindt het hoofd van Dunk, maar de Brighton-verdediger kopt nipt voorlangs. We hebben sinds het tweede doelpunt van Van Dijk toch vooral de indruk gehad dat Brighton dichter bij de 2-1 is dan Liverpool bij de 3-0. Dunk kopt naast Brighton heeft het initiatief genomen in deze tweede helft en mag een hoekschop nemen. De bal van Gross vindt het hoofd van Dunk, maar de Brighton-verdediger kopt nipt voorlangs. We hebben sinds het tweede doelpunt van Van Dijk toch vooral de indruk gehad dat Brighton dichter bij de 2-1 is dan Liverpool bij de 3-0.

52' tweede helft, minuut 52. Voorlopig is het nog wat aftasten in deze tweede helft. Brighton voetbalt goed mee maar kan voorlopig nog niet echt dreigen. Voorlopig is het nog wat aftasten in deze tweede helft. Brighton voetbalt goed mee maar kan voorlopig nog niet echt dreigen.

48' tweede helft, minuut 48. Bij Brighton hebben ze nog een wapen achter de hand gehouden: Leandro Trossard zit nog op de bank. Kan de Rode Duivel, die terug fit is, voor de creativiteit zorgen die Brighton in de eerste helft miste? Bij Brighton hebben ze nog een wapen achter de hand gehouden: Leandro Trossard zit nog op de bank. Kan de Rode Duivel, die terug fit is, voor de creativiteit zorgen die Brighton in de eerste helft miste?

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt weer op Anfield. Komt Liverpool nog in de problemen of zetten ze straks Manchester City op 11 punten? De bal rolt weer op Anfield Komt Liverpool nog in de problemen of zetten ze straks Manchester City op 11 punten?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Van Dijk inspireerde Gary Lineker tot een poëtische tweet.

16:47 rust, 16 uur 47. Rusten met dubbele voorsprong voor de Reds. Liverpool lijkt de schaapjes al op het droge te hebben tegen Brighton na twee kopbaldoelpunten van Virgil Van Dijk. Brighton toonde zich daarna wel strijdvaardig en voetbalde aardig mee, maar scoren lukte niet voor de bezoekers. Komt de leider nog in gevaar in de tweede helft of doen ze er nog enkele goals bij? Rusten met dubbele voorsprong voor de Reds Liverpool lijkt de schaapjes al op het droge te hebben tegen Brighton na twee kopbaldoelpunten van Virgil Van Dijk. Brighton toonde zich daarna wel strijdvaardig en voetbalde aardig mee, maar scoren lukte niet voor de bezoekers. Komt de leider nog in gevaar in de tweede helft of doen ze er nog enkele goals bij?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Eindelijk nog eens Liverpool. Eén minuut voor de rust laat Liverpool toch nog eens kans optekenen. Mané pakt uit met een lekkere rush op links en levert in bij Firmino. Na een snelle combinatie over drie stations kan Oxlade-Chamberlain aanleggen, maar Matt Ryan wilt zich geen drie keer laten passeren in deze eerste helft. Eindelijk nog eens Liverpool Eén minuut voor de rust laat Liverpool toch nog eens kans optekenen. Mané pakt uit met een lekkere rush op links en levert in bij Firmino. Na een snelle combinatie over drie stations kan Oxlade-Chamberlain aanleggen, maar Matt Ryan wilt zich geen drie keer laten passeren in deze eerste helft.

41' eerste helft, minuut 41. Brighton heeft ondertussen zelfs het merendeel van het balbezit: 48%-52%. Liverpool moet zich toch wat herpakken. Brighton heeft ondertussen zelfs het merendeel van het balbezit: 48%-52%. Liverpool moet zich toch wat herpakken.

39' eerste helft, minuut 39. Liverpool lijkt toch wat ingedommeld te zijn. Opnieuw kan Brighton via Davy Pröpper voor dreiging zorgen. Zijn afgeweken schot gaat wel ruim naast. . Liverpool lijkt toch wat ingedommeld te zijn. Opnieuw kan Brighton via Davy Pröpper voor dreiging zorgen. Zijn afgeweken schot gaat wel ruim naast.

35' eerste helft, minuut 35. Kansen voor Brighton! Liverpool is sinds de 2-0 wat ingezakt. Pröpper kan oprukken en haalt hard uit, Alisson houdt de aansluitingstreffer uit zijn doel. Een halve minuut later verstuurt Burn een goede voorzet maar Dunk mist onbegrijpelijk voor open doel. Even was er twijfel voor offside, maar dat was het niet. Dit had de 2-1 moeten zijn. Kansen voor Brighton! Liverpool is sinds de 2-0 wat ingezakt. Pröpper kan oprukken en haalt hard uit, Alisson houdt de aansluitingstreffer uit zijn doel. Een halve minuut later verstuurt Burn een goede voorzet maar Dunk mist onbegrijpelijk voor open doel. Even was er twijfel voor offside, maar dat was het niet. Dit had de 2-1 moeten zijn.

31' eerste helft, minuut 31. Liverpool in een zetel. De twee doelpunten van aanvoerder Van Dijk hebben Liverpool op rozen gezet. De jongens van Klopp kunnen nu rustig controleren. Brighton mist creativiteit en kan niet verder komen dan een rampzalig afstandsschot via Stephens. Zou bankzitter Trossard wel voor de ideeën kunnen zorgen bij de bezoekers? Liverpool in een zetel De twee doelpunten van aanvoerder Van Dijk hebben Liverpool op rozen gezet. De jongens van Klopp kunnen nu rustig controleren. Brighton mist creativiteit en kan niet verder komen dan een rampzalig afstandsschot via Stephens. Zou bankzitter Trossard wel voor de ideeën kunnen zorgen bij de bezoekers?

25' eerste helft, minuut 25. Van Dijk met een kopie van de 1-0. De 2-0 is bijna een exacte kopie van de openingstreffer. Opnieuw is het Alexander-Arnold die aangeeft - nu op hoekschop - en opnieuw is het Van Dijk die lekker binnenkopt. 2-0 en Liverpool al na 25 minuten op rozen. Van Dijk met een kopie van de 1-0 De 2-0 is bijna een exacte kopie van de openingstreffer. Opnieuw is het Alexander-Arnold die aangeeft - nu op hoekschop - en opnieuw is het Van Dijk die lekker binnenkopt. 2-0 en Liverpool al na 25 minuten op rozen.

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Virgil van Dijk van Liverpool. 2, 0. goal Liverpool Brighton & Hove Albion 2 0

21' eerste helft, minuut 21. Matt Ryan toont zich. Liverpool drukt nu door. Oxlade-Chamberlain haalt uit maar zijn schot wijkt af op de voet van Dunk. Mané komt zo plots oog in oog met Ryan, maar de ex-doelman van Club Brugge behoedt zijn ploeg opnieuw van een dubbele achterstand. Matt Ryan toont zich Liverpool drukt nu door. Oxlade-Chamberlain haalt uit maar zijn schot wijkt af op de voet van Dunk. Mané komt zo plots oog in oog met Ryan, maar de ex-doelman van Club Brugge behoedt zijn ploeg opnieuw van een dubbele achterstand.

20' eerste helft, minuut 20. Er is nog maar net gescoord of bijna stond de 2-0 al op het bord. Mané zet met een mooi boogballetje Firmino voor doel, maar Ryan pareert in de korte hoek. Er is nog maar net gescoord of bijna stond de 2-0 al op het bord. Mané zet met een mooi boogballetje Firmino voor doel, maar Ryan pareert in de korte hoek.

19' eerste helft, minuut 19. Van Dijk met de 1-0! Enkele minuutjes na de grote kans voor Firmino is het wel raak voor Liverpool. Alexander-Arnold gooit een vrije trap goed voor doel en Van Dijk kopt overhoeks lekker binnen. Liverpool leidt. Van Dijk met de 1-0! Enkele minuutjes na de grote kans voor Firmino is het wel raak voor Liverpool. Alexander-Arnold gooit een vrije trap goed voor doel en Van Dijk kopt overhoeks lekker binnen. Liverpool leidt.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Virgil van Dijk van Liverpool. 1, 0. goal Liverpool Brighton & Hove Albion 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Bijna Firmino! Eindelijk nog eens een grote kans! Mané speelt Firmino aan ter hoogte van de strafschopstip. De Braziliaan plaatst richting de linkerbenedenhoek, maar Matt Ryan pakt uit met een lekkere reflex. Dit was de grootste kans van de wedstrijd voorlopig. Bijna Firmino! Eindelijk nog eens een grote kans! Mané speelt Firmino aan ter hoogte van de strafschopstip. De Braziliaan plaatst richting de linkerbenedenhoek, maar Matt Ryan pakt uit met een lekkere reflex. Dit was de grootste kans van de wedstrijd voorlopig.

12' eerste helft, minuut 12. Van Dijk verlegt met een heerlijke cross het spel richting Salah. De Egyptenaar zet een mooie een-twee op met Firmino maar zijn voorzet die daarop volgt belandt in het zijnet. Liverpool is duidelijk nog wat op zoek in deze wedstrijd. Van Dijk verlegt met een heerlijke cross het spel richting Salah. De Egyptenaar zet een mooie een-twee op met Firmino maar zijn voorzet die daarop volgt belandt in het zijnet. Liverpool is duidelijk nog wat op zoek in deze wedstrijd.

8' eerste helft, minuut 8. Het is eventjes wachten op nieuw doelgevaar. De duels op het middenveld zijn potig en halen het tempo wat uit deze partij. . Het is eventjes wachten op nieuw doelgevaar. De duels op het middenveld zijn potig en halen het tempo wat uit deze partij.

5' eerste helft, minuut 5. Gross en Pröpper combineren goed en bezorgen Brighton een eerste doelkans. Van Dijk is goed bij de pinken en werkt de bal weg in hoekschop. Gross en Pröpper combineren goed en bezorgen Brighton een eerste doelkans. Van Dijk is goed bij de pinken en werkt de bal weg in hoekschop.

4' eerste helft, minuut 4. Oxlade-Chamberlain met eerste dreiging. Oxlade-Chamberlain rukt goed op door het midden en zoekt ruimte voor een schot. Zijn schot vindt een Brighton-verdediger op zijn weg. Chamberlain had beter de vrije Mané aangespeeld, hier zat meer in voor de thuisploeg. Oxlade-Chamberlain met eerste dreiging Oxlade-Chamberlain rukt goed op door het midden en zoekt ruimte voor een schot. Zijn schot vindt een Brighton-verdediger op zijn weg. Chamberlain had beter de vrije Mané aangespeeld, hier zat meer in voor de thuisploeg.

2' eerste helft, minuut 2. Liverpool is met goesting aan deze wedstrijd begonnen. Alexander-Arnold laat zich in de eerste minuut meteen opmerken met een goede voorzet, maar Firmino kan er niet bij. Liverpool is met goesting aan deze wedstrijd begonnen. Alexander-Arnold laat zich in de eerste minuut meteen opmerken met een goede voorzet, maar Firmino kan er niet bij.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn er aan begonnen op Anfield. Doet Liverpool wat Manchester City eerder vandaag niet kon, namelijk winnen? We zijn er aan begonnen op Anfield Doet Liverpool wat Manchester City eerder vandaag niet kon, namelijk winnen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:59 vooraf, 15 uur 59. Profiteert Liverpool van puntenverlies City? Na het gelijkspel van Manchester City in Newcastle kan Liverpool met een overwinning vandaag de concurrent al op 11 punten zetten. Daarmee zouden de jongens van coach Jürgen Klopp opnieuw een stap zetten richting een eerste titel sinds 1990. Profiteert Liverpool van puntenverlies City? Na het gelijkspel van Manchester City in Newcastle kan Liverpool met een overwinning vandaag de concurrent al op 11 punten zetten. Daarmee zouden de jongens van coach Jürgen Klopp opnieuw een stap zetten richting een eerste titel sinds 1990.

Trossard start op de bank bij Brighton.

15:55 - Vooraf Vooraf, 15 uur 55

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold, Alisson

Opstelling Brighton & Hove Albion. Mathew Ryan, Martín Montoya, Adam Webster, Lewis Dunk, Dan Burn, Davy Pröpper, Dale Stephens, Yves Bissouma, Pascal Groß, Aaron Connolly, Aaron Mooy Opstelling Brighton & Hove Albion Aaron Mooy, Aaron Connolly, Pascal Groß, Yves Bissouma, Dale Stephens, Davy Pröpper, Dan Burn, Lewis Dunk, Adam Webster, Martín Montoya, Mathew Ryan