VAR helpt Leicester City op de valreep aan zesde zege op een rij

Leicester kon dankzij het puntenverlies van Manchester City een prima zaakje doen op de tweede plaats, maar tegen het geplaagde Everton zag het er wel lange tijd niet goed uit voor de Foxes.

Richarlison had halfweg de eerste helft de score geopend met een stevige kopbal en de thuisploeg vond lang geen antwoord op de 0-1. Leicester, met Tielemans in de basis, kon pas 20 minuten voor tijd gelijk maken. De onvermijdelijke Vardy schoof aan de tweede paal een bal van invaller Iheanacho tegen het net.

Tielemans en co gingen nog op zoek naar de volle buit en die werd diep in de extra tijd gevonden. Iheanacho glipte door de buitenspelval en schoof de 2-1 voorbij Everton-keeper Pickford. De vlag van de lijnrechter ging de hoogte in en op de tv-beelden leek de aanvaller aanvankelijk ook buitenspel te staan. Maar de VAR gooide er wat meetkunde tegenaan en daaruit bleek dat het nét geen offside was. Het King Power Stadium ontplofte.