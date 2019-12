West Ham-doelman (33) debuteert met stunt en barst in tranen uit

West Ham United zorgde op speeldag 14 voor een stunt in de Premier League door met 0-1 te winnen op het veld van Chelsea. Aaron Cresswell tekende voor het enige doelpunt, maar de man van de match is misschien toch de doelman van de bezoekers: David Martin.



De 33-jarige keeper mocht debuteren in de Premier League van coach Pellegrini. David Martin heeft een speciale band met de club want zijn vader, Alvin Martin, speelde er maar liefst 21 jaar. Martin deed het goed tussen de palen. Hij hield zijn netten schoon en na het laatste fluitsignaal kon hij zijn emoties even niet meer de baas.

"Dit voelt nog als een droom. Ik ben blij dat ik de match doorgekomen ben. Ik heb niemand teleurgesteld en op het einde heb ik zelfs een beetje kunnen genieten. Mijn papa? Hij heeft nog niet veel gezegd. We hebben beiden gehuild."