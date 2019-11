LIVE: De Bruyne wist met wat geluk openingstreffer Chelsea uit

De eerste goede actie van Riyad Mahrez is raak. Emerson staat ernaar te kijken, Tomori ziet de bal door zijn benen gaan en Kepa is verslagen. Chelsea staat weer met de voeten op de grond.

"We needed a bit of luck", geeft Manchester City toe op Twitter. De gelijkmaker heeft de angel wat uit de wedstrijd gehaald. Wie is nu aan zet op het Engelse schaakbord?

eerste helft, minuut 20. Chelsea neemt over. Chelsea lijkt na 20 minuten warmgedraaid en maakt het City bij momenten heel moeilijk. Emerson ontsnapt nu op de linkerflank, maar verliest zijn ploegmaats volledig uit het oog. Een zwak schot naar de eerste paal was niet de beste keuze.

Tammy Abraham wordt tegen de vlakte gewerkt in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Atkinson hoeft niet naar de stip te wijzen, want de lijnrechter heeft buitenspel gezien.

eerste helft, minuut 14. Manchester City zwaait de scepter in het openingskwartier, maar Chelsea is minstens even gevaarlijk op de tegenprik. Afwachten wat het winnende recept is.