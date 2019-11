Son weer aan het kanon, maar Tottenham blijft morsen met punten

Tottenham is op zijn zachtst gezegd niet aan een denderend seizoen bezig in eigen land en ook de laatste competitiewedstrijd voor de interlandpauze bracht geen beterschap. Dat het 0-0 stond bij de rust, daar mochten vooral de matige Spurs niet over mekkeren.

Op het uur kwam er wel beterschap dankzij Son, die zijn ploeg weer uit het slop leek te trekken. Dat gebeurde overigens zonder Belgen op het veld: Jan Vertonghen ligt in de lappenmand, Toby Alderweireld moest de bank verwarmen.

Revelatie Sheffield was echter niet van slag en knokte zich naar de verdiende gelijkmaker. Die werd eerst nog afgekeurd door de VAR na een minutenlange studie: Lundstram stond volgens de technologie een teennagel buitenspel.

Sheffield liet het niet aan zijn hart komen en tekende een kwartiertje voor tijd toch nog voor de gelijkmaker. 1-1: Tottenham draait een grijs seizoen, Sheffield wipt (voorlopig) zowaar naar de top 5.