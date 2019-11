De Bruyne is enige Belg in de basis van Engelse topper op Anfield

17:23 vooraf, 17 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:45 vooraf, 16 uur 45. Geen verrassingen bij Liverpool, Origi op de bank. Liverpool-trainer Klopp probeert zijn collega van City niet te verrassen. Naast Van Dijk begint Lovren centraal achterin, Matip is geblesseerd. Op het middenveld is er geen plaats voor Milner. Fabinho, Henderson en Wijnaldum krijgen de voorkeur. Voorin is er geen basisplaats voor Origi. De klassieke drietand Salah-Firmino-Mané starten. Geen verrassingen bij Liverpool, Origi op de bank Liverpool-trainer Klopp probeert zijn collega van City niet te verrassen. Naast Van Dijk begint Lovren centraal achterin, Matip is geblesseerd. Op het middenveld is er geen plaats voor Milner. Fabinho, Henderson en Wijnaldum krijgen de voorkeur. Voorin is er geen basisplaats voor Origi. De klassieke drietand Salah-Firmino-Mané starten.

16:39 vooraf, 16 uur 39. Volle ziekenboeg bij City, dus puzzelen voor Guardiola. De bezoekers uit Manchester kunnen geen beroep doen op enkele sterkhouders. Doelman Ederson viel uit in de Champions League, David Silva heeft een spierprobleem en begint op de bank. Laporte, Sane en Zinchenko zijn voor langere tijd uit. In doel begint daarom Bravo. De 22-jarige Angelino speelt als linksback. Fernandinho schuift een rij achteruit en speelt als centrale verdediger. Hij houdt Otamendi op de bank. De Bruyne krijgt Rodrigo en Gündogan naast zich op het middenveld. Agüero, Sterling en Bernardo Silva zijn de aanvallers. Volle ziekenboeg bij City, dus puzzelen voor Guardiola De bezoekers uit Manchester kunnen geen beroep doen op enkele sterkhouders. Doelman Ederson viel uit in de Champions League, David Silva heeft een spierprobleem en begint op de bank. Laporte, Sane en Zinchenko zijn voor langere tijd uit. In doel begint daarom Bravo. De 22-jarige Angelino speelt als linksback. Fernandinho schuift een rij achteruit en speelt als centrale verdediger. Hij houdt Otamendi op de bank. De Bruyne krijgt Rodrigo en Gündogan naast zich op het middenveld. Agüero, Sterling en Bernardo Silva zijn de aanvallers.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Op dit moment is Liverpool een van de beste teams in de wereld. We weten wat het betekent om op Anfield te spelen. We gaan proberen 90 minuten ons eigen plan te volgen. Pep Guardiola. Op dit moment is Liverpool een van de beste teams in de wereld. We weten wat het betekent om op Anfield te spelen. We gaan proberen 90 minuten ons eigen plan te volgen. Pep Guardiola

15:40 vooraf, 15 uur 40. Laatste zege van City op Liverpool is van 2003. De woorden van Vincent Kompany, dat City het altijd moeilijk heeft op Anfield, worden ondersteund door de statistieken. In de laatste 16 ontmoetingen in Liverpool won Liverpool 11 keer en werd het 5 keer een gelijkspel. 16 matchen zonder nederlaag dus voor Liverpool. Sinds 1956 kon City zelfs maar 2 keer winnen op Anfield. In 1981 en in 2003. Liverpool is al 45 wedstrijden ongeslagen in eigen stadion. Laatste zege van City op Liverpool is van 2003 De woorden van Vincent Kompany, dat City het altijd moeilijk heeft op Anfield, worden ondersteund door de statistieken. In de laatste 16 ontmoetingen in Liverpool won Liverpool 11 keer en werd het 5 keer een gelijkspel. 16 matchen zonder nederlaag dus voor Liverpool. Sinds 1956 kon City zelfs maar 2 keer winnen op Anfield. In 1981 en in 2003. Liverpool is al 45 wedstrijden ongeslagen in eigen stadion.

15:19 vooraf, 15 uur 19. City heeft het altijd moeilijk gehad op Anfield. Pep Guardiola zal wel praten over een overwinning, maar hij zal misschien iets meer voorzichtigheid in zijn tactisch plan aanbrengen. . Vincent Kompany (vandaag analist voor Sky Sports bij Liverpool-City). City heeft het altijd moeilijk gehad op Anfield. Pep Guardiola zal wel praten over een overwinning, maar hij zal misschien iets meer voorzichtigheid in zijn tactisch plan aanbrengen. Vincent Kompany (vandaag analist voor Sky Sports bij Liverpool-City)

15:18 vooraf, 15 uur 18. Jürgen (Klopp) mag het niet zeggen, maar ik wel: als Liverpool vandaag wint, dan winnen ze de Premier League. Een gelijkspel zou goed zijn voor City, maar slecht voor Liverpool. Zij moeten het momentum grijpen. Thuis winnen is het enige wat goed is voor hen. . José Mourinho (analist bij Sky Sports). Jürgen (Klopp) mag het niet zeggen, maar ik wel: als Liverpool vandaag wint, dan winnen ze de Premier League. Een gelijkspel zou goed zijn voor City, maar slecht voor Liverpool. Zij moeten het momentum grijpen. Thuis winnen is het enige wat goed is voor hen. José Mourinho (analist bij Sky Sports)

15:16 vooraf, 15 uur 16. Liverpool - Manchester City. In de Premier League staat op de 12e speeldag de absolute topper tussen Liverpool en Manchester City op het programma. City staat 4e, op 6 punten van leider Liverpool. Sluipt City dichter of snelt Liverpool verder weg? Ontdek het straks mee op deze pagina. Aftrap: 17.30u. . Liverpool - Manchester City In de Premier League staat op de 12e speeldag de absolute topper tussen Liverpool en Manchester City op het programma. City staat 4e, op 6 punten van leider Liverpool. Sluipt City dichter of snelt Liverpool verder weg? Ontdek het straks mee op deze pagina. Aftrap: 17.30u.

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold, Alisson

Opstelling Manchester City. Claudio Bravo, Kyle Walker, John Stones, Fernandinho, Angeliño, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Sergio Agüero, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Rodri, Kevin De Bruyne, Angeliño, Fernandinho, John Stones, Kyle Walker, Claudio Bravo