Horrorblessure overschaduwt Everton-Spurs, "dader" Son in tranen van het veld

Bekijk de beelden:

Gomes maanden aan de kant, Son huilt na rode kaart

In de 79e minuut veranderde het beeld van Everton-Tottenham helemaal. Tottenham-speler Heung-min Son zette een tackle in op een verloren bal, een bal die hij nooit meer kon halen. Met zijn venijnige tackle raakte de Zuid-Koreaan vooral Andre Gomes spijkerhard.

Scheidsrechter Martin Atkinson leek Son met geel te bestraffen, maar veranderde de kleur van zijn prent toen hij de impact van de tackle bij Gomes had gezien. Die impact leek er vooral te komen bij het neerkomen na de tackle.

Ook Son en de andere spelers hadden onmiddellijk in de gaten dat Gomes net een vreselijke blessure - vermoedelijk aan zijn enkel - had opgelopen. De wedstrijdregie liet overigens geen herhaling van de charge zien, wat niet veel goeds voorspelt over de ernst van de blessure.

Son werd van het veld gestuurd, maar de Zuid-Koreaan barstte in tranen uit. De aangeslagen ploegen voetbalden voort en in de extra tijd - zo'n 12 minuten - was er toch nog een opsteker voor Everton.

Tosun trapte de overwinning uit de handen van het zwalpende Tottenham, al was het gelijkspel bijzaak en zat iedereen met zijn gedachten bij de onfortuinlijke Gomes.