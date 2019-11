Opflakkering van Manchester United lijkt al opnieuw voorbij

Na de bekerwinst tegen Chelsea en een 4 op 6 in de competitie leek Solksjaer de trein weer op de rails te hebben in Manchester, maar Bournemouth heeft die al opnieuw doen ontsporen. De bezoekers begonnen niet onaardig aan de partij, maar ze beten hun tanden stuk op een taai Bournemouth.

En net voor de rust kregen ze een klap in het gezicht. Joshua King nam De Gea te grazen met een volley door diens benen. Zo is het al de 11e uitmatch op een rij dat de doelman zijn netten niet schoon kan houden.

Na de pauze kregen we geen doelpunten meer te zien, al was United-invaller Greenwood wel heel dichtbij. Zijn poging stierf op het doelhout. Het is al de 4e nederlaag in de Premier League voor United dat steeds verder zakt. Bournemouth wipt naar een voorlopige 5e plaats.