Wervelend Leicester City vernedert Southampton tot op het bot

Leicester City, met Youri Tielemans aan de aftrap en Dennis Praet op de bank, ging als een wervelwind tekeer bij Southampton. Na nog geen 20 minuten keek de thuisploeg al tegen een 0-3-achterstand aan, onder meer door een doelpunt van Tielemans. Bovendien stond Southampton op dat moment al met een mannetje minder na de terechte uitsluiting van Bertrand.

De bezoekers toonden geen genade voor een weerloos Southampton, dat voor de rust nog twee doelpunten slikte. Leicester rook een monsterscore en ging in de 2e helft gewoon door op zijn elan. Nog voor het uur gepasseerd was prikte Perez zijn 3e van de avond tegen het net. Ook zijn maatje Vardy was dankzij een late penalty goed voor een hattrick. Tussendoor mikte Maddison ook nog een vrije trap binnen.

De 0-9 van Leicester City is de grootste uitzege in de geschiedenis van de Premier League en is ook een flink statement met het oog op de Europese ambities van het team van Tielemans en co.