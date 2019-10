United wint voor het eerst sinds februari uitmatch in Premier League

Met 10 op 27 had Manchester United zijn competitiestart compleet gemist. Nieuw puntenverlies in Norwich was dan ook uit den boze.

Maar Norwich-doelman Tim Krul gaf het United niet cadeau. Tot twee keer toe kende de VAR United een strafschop toe, 2 keer redde Krul.

Gelukkig voor United was het naast de penaltystip wel efficiënt. Scott McTominay (met de 2.000e goal van United in de Premier League) en Marcus Rashford zetten de roodhemden na een halfuur op rozen. Martial stelde de zege een kwartier voor tijd veilig.

En zo wint United voor het eerst sinds 27 februari nog eens buitenshuis in de Premier League. In de stand klimmen de manschappen van Solskjær naar de 7e plaats.