Manchester City neemt pas na de pauze afstand van Aston Villa

Slordig City komt er maar niet doorheen

Villa kraakt vroeg in de tweede helft

Aston Villa had in zijn uitwedstrijden dit seizoen enkel na de rust goals geslikt. Die statistiek werd al na een halve minuut in de tweede helft ondersteund door de werkelijkheid. Mings liet zich in de lucht aftroeven en Sterling prikte de 1-0 door de benen van Heaton.

De Cityzens roken bloed. Een veelbelovend schot van Mendy werd geblokt en Mings veegde de poging van een verbouwereerde Jesus miraculeus van de lijn. De dijk van Aston Villa kon het elk moment begeven.

Even voorbij het uur was het De Bruyne die het lot van de bezoekers bezegelde. De voorzet van onze landgenoot werd heel licht aangeraakt door Silva en ging binnen. Er was wel een lange tussenkomst van de VAR nodig om te bepalen of de in buitenspel staande Sterling het zicht van de doelman had gehinderd.

De 3-0 van Gündogan, een knappe volley, liet niet lang op zich wachten. De zege was veilig, maar er viel nog wel wat te beleven. Fernandinho pakte een domme rode kaart en zadelde Guardiola zo op met nog meer defensieve kopzorgen. Beide ploegen raakten in de toegevoegde tijd nog het doelhout, maar dat was van geen tel meer.