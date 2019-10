Sheffield United maakt einde aan ongeslagen reeks van Arsenal

Liverpool was op 24 augustus de laatste ploeg die Arsenal, in binnen- en buitenland, een voetje kon lichten. Dat Sheffield United de volgende ploeg in dat rijtje zou worden, is verrassend, ook al oogstte de promovendus dit seizoen al heel wat lof.

Ook nu was de zege van Sheffield niet gestolen, al kon de wereld er helemaal anders uitgezien hebben als Pépé niet onbegrijpelijk had gemist vanaf 6 meter.

Even later werd Arsenal te grazen genomen via zijn achilleshiel: de stilstaande fases. Lys Mousset werd helemaal uit het oog verloren. Scoren was daarna nog maar een koud kunstje.

Voor Arsenal zag het er toen somber uit, want Sheffield United had al sinds 2014 (!) geen competitiematch meer verloren in eigen huis als het leidde bij de rust. Hun defensie hield ook deze keer weer uitstekend stand.