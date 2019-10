United maakt einde aan reeks van Liverpool: een gelijkspel na 17 competitiezeges

Liverpool is dan toch niet onoverwinnelijk dit seizoen in de Premier League want de ploeg van Klopp liet zich verrassen op het veld van het zwalpende United. De thuisploeg leek op OId Trafford zelfs op de zege af te stormen tegen de competitieleider want Rashford opende iets na het halfuur de score.

Aan dat doelpunt ging wel een foutje op Divock Origi vooraf. Lindelof nam de maat van de Rode Duivel en lanceerde een tegenaanval. Rashford pegelde het leer tegen de achterkant van het net. Het geluk leek helemaal aan de zijde van de thuisploeg te staan toen op slag van rust de gelijkmaker van Liverpool werd afgekeurd door de VAR. De videoref had handspel van Mane gezien.

Maar in het slot van de wedstrijd konden de bezoekers de nederlaag toch nog afwenden. Lallana tikte een voorzet van Robertson binnen. Een zege zat er wel nooit echt in en zo verliest Klopp zijn eerste punten. Geen man overboord want Liverpool blijft leider met 6 punten meer dan Manchester City. United schiet weinig op met het punt. Met tien punten blijft het op de teleurstellende dertiende plaats staan.