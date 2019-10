Invaller Batshuayi scoort zijn 1e Premier League-goal van het seizoen

In de schaduw van Tammy Abraham is het voor Batshuayi dit seizoen niet evident om minuten te verzamelen bij Chelsea. Tegen Southampton werd hij pas in minuut 84 van de bank gehaald, maar meer tijd had hij niet nodig om nog eens een goaltje mee te pikken. Hij werkte een voorzet van Pulisic voorbij de doelman.

Met zijn eerste PL-doelpunt van het seizoen legde Batshuayi de eindstand vast. Alle andere doelpunten vielen al voor de pauze. Abraham opende de score en Mount verdubbelde al snel. Ook Kanté deed de netten trillen. De tegentreffer van Ings bracht Chelsea tussendoor niet van de wijs.