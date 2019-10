Wesley (Ex-Club Brugge) scoort 2 keer in ruime uitzege tegen Norwich City

Vorige week werd Wesley nog bekogeld met verwijten na zijn prestatie tegen Burnley, vandaag beantwoordde de Braziliaan die met 2 doelpunten in de ruime 1-5-zege tegen Norwich. Meteen goed voor de grootste uitzege voor Aston Villa in 11 jaar.

Na een halfuur stond de naam van Wesley al 2 maal op het scorebord. Voor rust kon hij zijn hattrick vervolledigen, maar vanaf de stip faalde de Braziliaan wel. Na rust werd de vernedering voor Norwich helemaal compleet na goals van Grealish, Hourihane en Luiz. Het doelpunt van Drmic (Norwich) 2 minuten voor tijd, kon geen eerredder genoemd worden.

Aston Villa-coach Dean Smith loofde zijn spits na de partij. "Wesley is een jonge speler. Hij heeft een jaar of 2 in België gevoetbald en voordien in Slovakije. Ik had geen enkele twijfel om hem op te stellen. Het voordeel voor ons is dat er nog veel progressie mogelijk is. Zijn potentieel is enorm."