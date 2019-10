VIDEO: Aubameyang en de VAR wissen raket van McTominay uit

In de Jupiler Pro League moet Anderlecht vooral omlaag kijken, in Engeland heeft Manchester United niet al te veel puntenoverschot meer. Tegen Arsenal kon United het zwakke seizoensbegin geenszins wegpoetsen, want de eerste helft had - ook bij de bezoekers - bijzonder weinig om het lijf.

Wie lang genoeg wacht, wordt wel meestal beloond. Dat was ook het geval met het publiek op Old Trafford. De angel leek uit een aanval net voor de rust, maar met een geweldige vlam zorgde McTominay toch nog voor een hoogtepunt in de 45e minuut.

Iedereen was plots wakker en dat resulteerde in een veel betere tweede helft. Ook Arsenal was bij de pinken en nog voor het uur lag de gelijkmaker al in het mandje, al moesten de bezoekers wel rekenen op de VAR.

De lijnrechter blunderde en keurde de gelijkmaker van Aubameyang af voor buitenspel, maar daar was helemaal geen sprake van. De VAR zette zijn uitschuiver recht.

Het winnende doelpunt had daarna aan beide kanten kunnen vallen, maar de 1-1 bleef op het scorebord. Vooral Manchester United schiet weinig op met die puntendeling. Het heeft uit 7 matchen nog maar 9 punten veroverd, goed voor het slechtste rapport in 30 jaar.