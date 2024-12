Jesus de verlosser: Arsenal kan eindelijk weer scoren en stoot door in de League Cup

In de Premier League zit er zand in de machine, in de League Cup heeft Arsenal wel kunnen scoren én winnen. Waar het tegenwoordig amper nog een veldgoal gemaakt krijgt en vooral moet rekenen op corners, stond Gabriel Jesus vanavond op tegen Crystal Palace. In de kwartfinale nam hij een hattrick voor zijn rekening. Arsenal stoot na de 3-2-zege door naar de halve finales.