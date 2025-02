Newcastle United plaatst zich ten koste van Arsenal voor de finale van de League Cup

NEW

Arsenal mag met de League of Carabao Cup alvast één potentiële trofee van zijn lijstje schrappen. Newcastle won na de heen- ook de terugmatch met 2-0. William Saliba en doelman Raya waren de antihelden bij de bezoekers.

Voor Arsenal zag het er na de 0-2-thuisnederlaag al benard uit, maar toch geloofde Mikel Arteta er nog volop in. Hij stuurde zowat zijn sterkste ploeg de wei in, met daarbij ook Leandro Trossard.

Arsenal domineerde de partij, maar zag een mogelijke goal van Odegaard op de paal uiteenspatten. Aan de overkant trof Alexander Isak bijna meteen erna ook de paal, nadat hij zich makkelijk van William Saliba had ontdaan. Jacob Murphy was goed gevolgd voor de 1-0.

Daarmee was de horroravond van Saliba nog niet afgelopen, al ontsnapte hij toen Anthony Gordon zijn foutje onbenut liet. Diezelfde Gordon strafte na de rust wel een blunder van doelman Raya af.



Newcastle haalt zo voor de tweede keer in drie edities de finale van de League Cup. In 2023 verloor het tegen Manchester United.