Ange Postecoglou maakt belofte niet waar in de League Cup, Liverpool speelt de finale

De League Cup zal ook dit jaar niet in de prijzenkast van Tottenham belanden. De Spurs konden hun bonus uit de heenmatch niet vasthouden op Anfield, waar Liverpool met 4-0 duidelijk te sterk was. Het lot van coach Ange Postecoglou hangt nu nog wat meer aan een zijden draadje.

Ange Postecoglou ligt al een hele tijd onder vuur bij Tottenham Hotspur, maar zijn positie in de dug-out bleef alleszins tot vanavond overeind. Postecoglou had namelijk verklaard dat hij in zijn tweede seizoen bij zijn club altijd een prijs pakt.

Tottenham hunkert zoals elk seizoen naar een prijs en na de 1-0 in de heenmatch van de halve finales bleef het vlammetje branden. Liverpool haalde op Anfield echter zijn brandblusser snel boven.

Tottenham had weinig in de pap te brokken en werd kansloos gewipt. Cody Gakpo scoorde nog maar eens voor het thuispubliek, na de pauze nam Mohamed Salah al snel de laatste twijfels weg vanaf de stip.

In het slotkwartier duwde Liverpool nog even door: 4-0. Liverpool speelt op 16 maart de finale op Wembley tegen Newcastle. Postecoglou moet dan weer vrezen voor zijn job.