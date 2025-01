Wordt dit het jaar? Tottenham nadert finale League Cup na zege tegen Liverpool

Bijna 20 jaar wacht Tottenham op een nieuwe trofee, maar dit jaar zou het wel eens kunnen gebeuren. In de heenmatch van de League of Carabao Cup versloegen de Spurs een Liverpool dat nagenoeg op oorlogssterkte aan de aftrap verscheen. Lucas Bergvall werd matchwinnaar met een late goal. De terugmatch is over een maand op Anfield.