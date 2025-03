Prijzendroom Liverpool nog meer doorprikt: Newcastle wint met League Cup eerste trofee in 70 jaar

Op een week tijd kan de hoop op een treble bij Liverpool in de koelkast. Na de uitschakeling in de Champions League is Liverpool er ook niet in geslaagd om de League Cup te winnen. In de finale was Newcastle te sterk voor de mannen van Arne Slot.

In de Premier League loopt het voor Liverpool op wieltjes. Met nog negen speeldagen te gaan staat het twaalf punten voor op eerste achtervolger Arsenal.



Maar een andere trofee zal Arne Slot niet winnen in zijn debuutseizoen met Liverpool. In de FA Cup werd het al uitgeschakeld door tweedeklasser Plymouth en in de Champions League waren de 1/8e finales het eindstation na strafschoppen tegen PSG.



Met de League Cup kon Liverpool nog wel de dubbel realiseren, maar ook dat draaide op niets uit. Tegen een sterk Newcastle United kwam het net voor de rust op achterstand. Dan Burn, kersvers Engels international, kopte een corner geweldig binnen.



En een dikke vijf minuten na de rust keek Liverpool tegen een dubbele achterstand aan. Alexander Isak stond op de juiste plaats om een teruggekopte bal binnen te werken.



De supporters op Wembley konden hun ogen niet geloven.



Liverpool probeerde nog wel iets te doen aan de achterstand, maar de ingevallen Curtis Jones kon Newcastle-doelman Nick Pope niet kloppen. Helemaal in het slot van de wedstrijd kon Federico Chiesa nog milderen, maar de gelijkmaker viel niet meer in de zinderende slotminuten.



Zo blijft Liverpool voorlopig met lege handen achter dit seizoen. Voor Newcastle is het de eerste trofee in 70 jaar.