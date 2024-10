Geen full house voor Manchester City: uitgerekend Tottenham is boeman in de League Cup

Houdt Ange Postecoglou zich dan toch aan zijn belofte? De coach van Tottenham predikte - al dan niet met die intentie - dat hij in zijn tweede seizoen als hoofdcoach altijd een prijs pakt. Bij Tottenham ligt hij nog op koers om de verlosser te zijn, want in de League Cup staan de Spurs in de kwartfinale. Manchester City was zowaar het kind van de rekening.