Belgen van Leicester kunnen hun doffe seizoen ook in de League Cup geen glans geven

Met Wout Faes, Timothy Castagne en Youri Tielemans waren de Belgen goed vertegenwoordigd in de basis bij Leicester. De hoop bij The Foxes was dat Newcastle na een eindejaarsperiode met volle focus op de competitie (waar het derde staat) even wat gas terug te nemen. Dat was ijdele hoop.



Lange tijd was Leicester-doelman Ward de grote uitblinker, al werd hij na een deviatie van Castagne ook wel even geholpen door zijn lat.



Op het uur was het dan toch prijs voor Newcastle. Dan Burn kon een van de vele kansen eindelijk omzetten in een goal, zijn eerste voor The Magpies.



Na de 2-0 van Joelinton zakte de grond helemaal weg onder de voeten van de Leicester-spelers. Invaller Vardy was nog dicht bij een nieuwe vonk, zonder succes.