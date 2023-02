LIVE: Lorius Karius is kansloos op kopstoot van Casemiro en afgeweken schot van Rashford

Manchester United en Newcastle strijden vandaag om de eerste prijs in Engeland, de League Cup. Bij Newcastle een opvallende basisdebutant: vergeten doelman Loris Karius. De Duitser, bekend van zijn flaters in de Champions League-finale van 2018, krijgt tegen ploeg in vorm United zijn kans om het finaletrauma door te spoelen. Volg het scoreverloop van de wedstrijd vanaf 17.30 uur.