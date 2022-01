Tien Arsenal-spelers houden Liverpool in bedwang op Anfield

Beide teams traden aan op volle sterkte en maakten zo vanaf de aftrap hun intenties om de finale te halen duidelijk. Arsenal-speler Granit Xhaka was wel iets te gretig. Halfweg de 1e helft plantte de Zwitser zijn voet op de borstkas van Diogo Jota, rood was het terechte verdict.

Maar zelfs met een mannetje meer had Liverpool het niet onder de markt met Arsenal, dat nog voor de rode kaart van Xhaka ook al Soares had zien uitvallen met een blessure.



Het was wachten op gevaar van de thuisploeg tot na de rust. Minamino kreeg enkele kansen, maar kreeg de bal niet tegen het net. Tussendoor moest Liverpool-doelman Alisson redding brengen opeen schot van Saka.



Toch bleef het uiteindelijk bij 0-0 en zo blijft het spannend voor de terugwedstrijd. Die wordt over een week afgewerkt op het veld van Arsenal. De winnaar neemt het op tegen Chelsea in de finale.