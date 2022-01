Chelsea staat met een been in de finale van de League Cup

Chelsea-coach Tuchel had Romelu Lukaku vergeven voor zijn spraakmakende interview en liet de Rode Duivel de hele match lang op het veld staan.



Bijna had Lukaku alle zonden van zich afgespeeld, maar zijn kopbal op slag van rust ging enkele centimeters naast de verkeerde kant van de paal.



Chelsea was de hele match heer en meester. Havertz opende de score na 6 minuten. Tottenham hielp de thuisploeg een handje met een knullige owngoal.



Over een week krijgt Tottenham een kans om de scheve situatie recht te zetten. De winnaar van deze halve finale strijdt tegen Liverpool of Arsenal om de hoofdtrofee in de League Cup.