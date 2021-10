Geen 5e League Cup op rij voor Manchester City, West Ham wint na penalty's

West Ham United had in de 1/16e finales al afgerekend met Manchester United, maar met Manchester City leek het een nog taaiere tegenstander te hebben. De League Cup is immers al jaren de favoriete speeltuin van de jongens van Guardiola.

De City-coach bewees dat hij de competitie serieus neemt door grote namen als De Bruyne, Gündogan, Mahrez, Walker en Stones op te stellen. Ook West Ham was op nagenoeg oorlogssterkte, maar het werd een loopgravenoorlog voor hen.

City had meer dan 65% van het balbezit en schoot in 90 minuten 25 keer op doel, waarvan 7 keer binnen het kader. Maar Areola gaf zich niet gewonnen. Aan de overkant was West Ham nauwelijks dreigend.

Strafschoppen, zonder de al gewisselde De Bruyne, moesten een winnaar aanwijzen. Tot 4-3 ging het gelijk op, maar Phil Foden miste de enige, waarna oudgediende Mark Noble het mocht afmaken.