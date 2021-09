Origi zet Liverpool op weg naar de zege met assist en knap doelpunt

Divock Origi kreeg onlangs nog lof toegezwaaid van coach Jürgen Klopp en in het bekerduel tegen Norwich kreeg de Belg nog eens vanaf de aftrap zijn kans.



Al na 5 minuten bedankte hij voor het vertrouwen. Origi kopte een corner naar de grond en Minamino was er als de kippen bij om de bal in doel te mikken. Vlak voor de rust liet de thuisploeg de kans liggen om langszij te komen. Liverpool-keeper Kelleher stopte de elfmeter van Tzolis.



Na de pauze kroop Origi zelf in de rol van afwerker. Met een mooie overhoekse kopbal maakte hij er 0-2 van. In de slotfase van de wedstrijd prikte Minamino nog zijn tweede van de avond binnen.