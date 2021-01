Sissoko en Son loodsen Tottenham naar finale van de League Cup

Tweedeklasser Brentford had al 4 Premier League-teams uit het toernooi geknikkerd: Southampton, West Bromwich Albion, Fulham en Newcastle.

Tottenham wou niet in dat rijtje terechtkomen en kwam al na een kwartier op voorsprong. Sissoko knikte de perfecte voorzet van Regulion binnen. Zijn 1e goal voor de Spurs in meer dan een jaar tijd.

Op het uur bouwden de Brentford-spelers een feestje, toen Toney de gelijkmaker binnenwerkte. Maar de VAR oordeelde dat Toney buitenspel stond.

De pijlsnelle Son rondde even later een snelle counter van Tottenham af, de wedstrijd was gespeeld.