LIVE: City domineert in League Cup-finale, Tottenham plooit nog niet

45+2'

eerste helft, minuut 47. Rust. Wonder boven wonder heeft Tottenham zonder averij de storm overleefd en met 0-0 de rust gehaald. Manchester City was heer en meester en voetbalde een dozijn kansen bij elkaar, maar scoren lukte voorlopig niet. Over de mogelijkheden van Tottenham kunnen we kort zijn: die waren er niet, op een schuiver van Alderweireld na. .