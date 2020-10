Arsenal wipt Liverpool na penaltyreeks waarin Divock Origi mist

Net als vorig jaar troffen Liverpool en Arsenal elkaar in de vierde ronde van de League Cup. Vorig jaar werd het een waar spektakelstuk: 5-5 en strafschoppen.

Dit jaar was er minder spektakel. Na 90 minuten was er nog niet gescoord. Er wordt in de League Cup niet verlengd. Penalty's volgden en daarin toonde Arsenal zich de beste.

Divock Origi, ingevallen in de tweede helft, tekende voor een van de missers bij Liverpool. Joe Willock trapte Arsenal naar de kwartfinales, al had hij daar wel wat geluk bij.