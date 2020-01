LIVE: Manchester City maakt rivaal United belachelijk in bekerderby

40' eerste helft, minuut 40. Manchester United moet opletten dat het hier niet tegen een historische afstraffing oploopt, want Bernardo Silva snijdt er weer door als een mes door de boter. Alleen voor De Gea kan hij deze keer de trekker niet overhalen. Manchester United moet opletten dat het hier niet tegen een historische afstraffing oploopt, want Bernardo Silva snijdt er weer door als een mes door de boter. Alleen voor De Gea kan hij deze keer de trekker niet overhalen.

40' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 40 door Andreas Pereira van Manchester City. 0, 3. own goal Manchester United Manchester City 0 3

37' eerste helft, minuut 37. GOAL: De Bruyne dwingt Pereira tot own-goal. Een felle counter van Manchester City lijkt te stranden, De Bruyne kan toch nog oppikken. Hij haalt van een schuine hoek uit, De Gea redt met zijn voet, maar Pereira loopt de bal in eigen doel. 0-3, wat een pijnlijke avond voor United. GOAL: De Bruyne dwingt Pereira tot own-goal Een felle counter van Manchester City lijkt te stranden, De Bruyne kan toch nog oppikken. Hij haalt van een schuine hoek uit, De Gea redt met zijn voet, maar Pereira loopt de bal in eigen doel. 0-3, wat een pijnlijke avond voor United.

36' Gele kaart voor Jesse Lingard van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 36 Jesse Lingard Manchester United

35' eerste helft, minuut 35. Walker verontschuldigt bij zijn ploegmaats, want zijn slechte interceptie geeft Greenwood de kans om eens te trappen. Echt goed doet de jonge United-aanvaller het niet. Een rollertje. Walker verontschuldigt bij zijn ploegmaats, want zijn slechte interceptie geeft Greenwood de kans om eens te trappen. Echt goed doet de jonge United-aanvaller het niet. Een rollertje.

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Riyad Mahrez van Manchester City. 0, 2. goal Manchester United Manchester City 0 2

33' eerste helft, minuut 33. GOAL: Mahrez met de 0-2! Manchester City kan de finale nu al ruiken. Bernardo Silva is aan een begenadigde avond bezig. Eerst met een heerlijke goal, nu met een heerlijke steekbal. Mahrez gaat met de bal aan de haal, omspeelt De Gea en de rest is een koud kunstje. GOAL: Mahrez met de 0-2! Manchester City kan de finale nu al ruiken. Bernardo Silva is aan een begenadigde avond bezig. Eerst met een heerlijke goal, nu met een heerlijke steekbal. Mahrez gaat met de bal aan de haal, omspeelt De Gea en de rest is een koud kunstje.

30' eerste helft, minuut 30. Toch even een gevaarlijk momentje van United, na een corner die vanuit de 2e lijn wordt voorgetrokken. De bal gaat aan alles en iedereen voorbij en wordt uiteindelijk door Fernandinho opgepikt. Toch even een gevaarlijk momentje van United, na een corner die vanuit de 2e lijn wordt voorgetrokken. De bal gaat aan alles en iedereen voorbij en wordt uiteindelijk door Fernandinho opgepikt.

29' eerste helft, minuut 29. Raheem Sterling gaat voor eigen succes met een individueel nummertje, dat helaas voor hem op een knullige manier aan zijn einde komt. Raheem Sterling gaat voor eigen succes met een individueel nummertje, dat helaas voor hem op een knullige manier aan zijn einde komt.

23' eerste helft, minuut 23. Sterling laat 0-2 liggen. Een aanval uit het boekje, opgezet door De Bruyne, maar niet afgewerkt door Sterling. Hij kraakt zijn schot een beetje, zodat Jones er nog tussenzit. Sterling laat 0-2 liggen Een aanval uit het boekje, opgezet door De Bruyne, maar niet afgewerkt door Sterling. Hij kraakt zijn schot een beetje, zodat Jones er nog tussenzit.

21' eerste helft, minuut 21. Het is nu al een tijdje pijnlijk voor Manchester United, want City laat de bal meesterlijk rondgaan. Voor Bernardo Silva is het even letterlijk pijnlijk, want na een tackle belandt hij met zijn hoofd vol op de knie van Jones. Na wat wrijven op het bolletje kan hij weer voort. Het is nu al een tijdje pijnlijk voor Manchester United, want City laat de bal meesterlijk rondgaan. Voor Bernardo Silva is het even letterlijk pijnlijk, want na een tackle belandt hij met zijn hoofd vol op de knie van Jones. Na wat wrijven op het bolletje kan hij weer voort.

18' eerste helft, minuut 18. "Blue móóóóóón". Het lijfleid van de supporters van Manchester City schalt door Old Trafford. Dat zal voor de thuisfans een dolk door het hart zijn. "Blue móóóóóón" Het lijfleid van de supporters van Manchester City schalt door Old Trafford. Dat zal voor de thuisfans een dolk door het hart zijn.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Bernardo Silva van Manchester City. 0, 1. goal Manchester United Manchester City 0 1

16' eerste helft, minuut 16. PRACHTGOAL: Bernardo Silva met een schicht! De wedstrijd zat een beetje op slot, maar met een gouden greep haalt Bernardo Silva de sleutel uit zijn zak. Van een 20-tal meter schiet hij de bal met zijn linker voorbij De Gea. Nu al een hoogtepunt van deze avond. PRACHTGOAL: Bernardo Silva met een schicht! De wedstrijd zat een beetje op slot, maar met een gouden greep haalt Bernardo Silva de sleutel uit zijn zak. Van een 20-tal meter schiet hij de bal met zijn linker voorbij De Gea. Nu al een hoogtepunt van deze avond.

10' eerste helft, minuut 10. Rooney in de tribune. Een aandachtige toeschouwer op Old Trafford is Wayne Rooney, tegenwoordig speler-assistent bij Derby County maar in het verleden natuurlijk een doelpuntenmachine voor United. Veel thuisfans zullen zich nog wel zijn fabelachtige omhaal tegen City herinneren. Met ook nog Ryan Giggs en Nicky Butt zijn de United-legenden goed vertegenwoordigd in de tribunes. Rooney in de tribune Een aandachtige toeschouwer op Old Trafford is Wayne Rooney, tegenwoordig speler-assistent bij Derby County maar in het verleden natuurlijk een doelpuntenmachine voor United. Veel thuisfans zullen zich nog wel zijn fabelachtige omhaal tegen City herinneren. Met ook nog Ryan Giggs en Nicky Butt zijn de United-legenden goed vertegenwoordigd in de tribunes.

8' eerste helft, minuut 8. Mahrez zet voor op de vrijstaande Sterling. Die kiest wat onbegrijpelijk voor een tripje naar het centrum en daar is het net spitsuur. Sterling rijdt zich vast in het verkeer. Gevaar geweken. Mahrez zet voor op de vrijstaande Sterling. Die kiest wat onbegrijpelijk voor een tripje naar het centrum en daar is het net spitsuur. Sterling rijdt zich vast in het verkeer. Gevaar geweken.

7' eerste helft, minuut 7. Rashford zet Otamendi nogal makkelijk in de wind en haalt met zijn actie de achterlijn. Blind trekt hij voor, maar hij bereikt enkel City-spelers. Rashford zet Otamendi nogal makkelijk in de wind en haalt met zijn actie de achterlijn. Blind trekt hij voor, maar hij bereikt enkel City-spelers.

2' eerste helft, minuut 2. Het is nu al duidelijk dat De Bruyne hoger dan normaal wordt ingezet. Hij zal zich aanvallend kunnen uitleven, maar wie bedient hem met een "De Bruyne"-pass? Het is nu al duidelijk dat De Bruyne hoger dan normaal wordt ingezet. Hij zal zich aanvallend kunnen uitleven, maar wie bedient hem met een "De Bruyne"-pass?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen. Hopelijk krijgen we een leuke match en gaan beide teams niet rekenen met de terugmatch in het achterhoofd. Aftrap We zijn eraan begonnen. Hopelijk krijgen we een leuke match en gaan beide teams niet rekenen met de terugmatch in het achterhoofd.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:28 vooraf, 20 uur 28. City al 15 matchen ongeslagen in de League Cup. Manchester City verloor het laatst een match in de League Cup op 26 oktober 2016, in de 1/8e finales. Het ging toen met 1-0 onderuit tegen... Manchester United, door een goal van Juan Mata. Mocht vanavond hetzelfde gebeuren, dan is dat nog geen ramp voor City, want deze keer kan het nog iets rechtzetten in de terugmatch. City al 15 matchen ongeslagen in de League Cup Manchester City verloor het laatst een match in de League Cup op 26 oktober 2016, in de 1/8e finales. Het ging toen met 1-0 onderuit tegen... Manchester United, door een goal van Juan Mata. Mocht vanavond hetzelfde gebeuren, dan is dat nog geen ramp voor City, want deze keer kan het nog iets rechtzetten in de terugmatch.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Manchester City zonder diepe spits. De opstellingen zijn binnen en beide coaches kiezen allerminst voor een B-team. Bij Manchester City staat Kevin De Bruyne tussen de lijnen. Opmerkelijk is dat Guardiola zijn 2 diepe spitsen Agüero en Jesus voorlopig op de bank laat. Sterling is de meest vooruitgeschoven pion. Bekerdoelman Bravo behoudt het vertrouwen, Ederson zit op de bank. Manchester City zonder diepe spits De opstellingen zijn binnen en beide coaches kiezen allerminst voor een B-team. Bij Manchester City staat Kevin De Bruyne tussen de lijnen. Opmerkelijk is dat Guardiola zijn 2 diepe spitsen Agüero en Jesus voorlopig op de bank laat. Sterling is de meest vooruitgeschoven pion. Bekerdoelman Bravo behoudt het vertrouwen, Ederson zit op de bank.

20:20 - Vooraf Vooraf, 20 uur 20

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Phil Jones, Brandon Williams, Daniel James, Andreas Pereira, Jesse Lingard, Fred, Marcus Rashford, Mason Greenwood Opstelling Manchester United Mason Greenwood, Marcus Rashford, Fred, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Daniel James, Brandon Williams, Phil Jones, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea

Opstelling Manchester City. Claudio Bravo, Kyle Walker, Fernandinho, Nicolás Otamendi, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Nicolás Otamendi, Fernandinho, Kyle Walker, Claudio Bravo