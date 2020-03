Pakt Kevin De Bruyne met City een derde League Cup op rij?

Dat ik 4 finales heb bereikt in de 5 seizoenen dat ik hier ben, toont hoeveel belang we er aan hechten.

Dat ik 4 finales heb bereikt in de 5 seizoenen dat ik hier ben, toont hoeveel belang we er aan hechten. Kevin De Bruyne.

Voor promovendus Aston Villa is het een uitgelezen kans om hun donkergrijze seizoen wat extra kleur te geven. The Villans staan 19e in de Premier League en dreigen na één seizoen op het hoogste niveau alweer terug naar de tweede divisie te zakken. Villa staat 10 jaar na hun vorige finale in de League Cup opnieuw op Wembley. Toen verloor het met 1-2 van het Manchester United van Sir Alex Ferguson.

Tweede prijs van het seizoen voor City? In de competitie is de race al even belopen, maar op enkele andere fronten kan Manchester City dit seizoen wel nog oogsten. Zowel in de Champions League, de FA Cup als de League Cup doen de Citizens nog volop mee voor de prijzen. Die laatste in dat rijtje kan vandaag al aan de prijzenkast toegevoegd worden, maar dan moet het in de finale op Wembley wel weten afrekenen met het Aston Villa van Björn Engels. Na de Community Shield kan het zo de tweede prijs van het seizoen worden voor de jongens van Pep Guardiola.