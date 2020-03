Invaller De Bruyne wint voor de 3e keer op een rij de League Cup met City

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. De laatste aanval van de wedstrijd levert geen gelijkmaker op. City houdt stand en wint voor de derde keer op een rij de Carabao Cup. Einde De laatste aanval van de wedstrijd levert geen gelijkmaker op. City houdt stand en wint voor de derde keer op een rij de Carabao Cup.

90+6' tweede helft, minuut 96. Vier City-spelers rukken op richting de zestien van Nylan, maar De Bruyne verspeelt de bal. Aston Villa krijgt nog één kans. Vier City-spelers rukken op richting de zestien van Nylan, maar De Bruyne verspeelt de bal. Aston Villa krijgt nog één kans.

90+5' tweede helft, minuut 95. De bal komt niet bij een Villa-speler en bij City werken ze alles goed weg. De 2-2 lijkt er niet meer te komen. De bal komt niet bij een Villa-speler en bij City werken ze alles goed weg. De 2-2 lijkt er niet meer te komen.

90+4' tweede helft, minuut 94. Nyland gaat mee naar voren op een corner in de dying seconds. Valt er nog een doelpunt uit de lucht? Nyland gaat mee naar voren op een corner in de dying seconds. Valt er nog een doelpunt uit de lucht?

90+3' tweede helft, minuut 93. Mings buffelt De Bruyne omver op het middenveld. Geel voor de Villa-verdediger, die niet protesteert. Mings buffelt De Bruyne omver op het middenveld. Geel voor de Villa-verdediger, die niet protesteert.

90+2' Gele kaart voor Tyrone Mings van Aston Villa tijdens tweede helft, minuut 92 Tyrone Mings Aston Villa

90+1' tweede helft, minuut 91. Er komen vijf minuten toegevoegde tijd bij. Het kan nog voor Aston Villa. Er komen vijf minuten toegevoegde tijd bij. Het kan nog voor Aston Villa.

90' tweede helft, minuut 90. Nyland goed plat. Aan de overkant houdt Nyland zijn ploeg in de wedstrijd. De schuiver van Bernardo Silva was net niet geplaatst genoeg. Nyland goed plat Aan de overkant houdt Nyland zijn ploeg in de wedstrijd. De schuiver van Bernardo Silva was net niet geplaatst genoeg.

88' tweede helft, minuut 88. Engels maakt bijna gelijk. Het slotoffensief van Aston Villa levert bijna meteen een doelpunt op. Bravo duwt een goede kopbal van Engels op de paal en plukt daarna ook zelf de rebound. Wat een redding van de Chileen. Engels maakt bijna gelijk Het slotoffensief van Aston Villa levert bijna meteen een doelpunt op. Bravo duwt een goede kopbal van Engels op de paal en plukt daarna ook zelf de rebound. Wat een redding van de Chileen.

87' tweede helft, minuut 87. John Terry, één van de assistenten van Villa-trainer Dean Smith, stuurt de verdedigers naar voren. Aston Villa zet nog eens alles op alles en ook de fans geloven er nog in. John Terry, één van de assistenten van Villa-trainer Dean Smith, stuurt de verdedigers naar voren. Aston Villa zet nog eens alles op alles en ook de fans geloven er nog in.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Manchester City, Gabriel Jesus erin, Sergio Agüero eruit wissel Sergio Agüero Gabriel Jesus

82' tweede helft, minuut 82. Bernardo Silva haalt de achterlijn na een geweldige inspanning. Hij zoekt en vindt Agüero aan de tweede paal. De Argentijn neemt het leer op de slof, maar mikt in het zijnet. Een deel van de City-fans zag de bal al in het doel. Bernardo Silva haalt de achterlijn na een geweldige inspanning. Hij zoekt en vindt Agüero aan de tweede paal. De Argentijn neemt het leer op de slof, maar mikt in het zijnet. Een deel van de City-fans zag de bal al in het doel.

80' tweede helft, minuut 80. Samatta heeft gedaan wat hij moest doen en mag gaan rusten. Davis is zijn vervanger. Samatta heeft gedaan wat hij moest doen en mag gaan rusten. Davis is zijn vervanger.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Aston Villa, Keinan Davis erin, Mbwana Samatta eruit wissel Mbwana Samatta Keinan Davis

79' tweede helft, minuut 79. Nyland laat de bal uit zijn handen glippen in de zestien. Sterling kan niet niet profiteren. . Nyland laat de bal uit zijn handen glippen in de zestien. Sterling kan niet niet profiteren.

77' tweede helft, minuut 77. David Silva geeft de aanvoerdersband door aan Fernandinho, Bernarndo Silva krijgt nog een dik kwartier van Guardiola. David Silva geeft de aanvoerdersband door aan Fernandinho, Bernarndo Silva krijgt nog een dik kwartier van Guardiola.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Manchester City, Bernardo Silva erin, David Silva eruit wissel David Silva Bernardo Silva

74' tweede helft, minuut 74. Nyland gaat erg goed plat op een kopbal van Rodrigo. De corner kwam van de voet van De Bruyne. Nyland gaat erg goed plat op een kopbal van Rodrigo. De corner kwam van de voet van De Bruyne.

72' Gele kaart voor Marvelous Nakamba van Aston Villa tijdens tweede helft, minuut 72 Marvelous Nakamba Aston Villa

72' tweede helft, minuut 72. Harde fout van Nakamba. Nakamba gaat heel stevig door op Agüero, maar lijkt ook de bal te spelen. Mason aarzelt geen moment en trekt meteen geel. Rood had ook gemogen, want met twee voeten vooruit ga je niet naar een bal. Harde fout van Nakamba Nakamba gaat heel stevig door op Agüero, maar lijkt ook de bal te spelen. Mason aarzelt geen moment en trekt meteen geel. Rood had ook gemogen, want met twee voeten vooruit ga je niet naar een bal.

70' tweede helft, minuut 70. Dubbele wissel bij Aston Villa, dat dringend een doelpunt nodig heeft. Trezeguet (ex-Anderlecht) en Hourihane komen Al-Muhamadi en El Ghazi vervangen. . Dubbele wissel bij Aston Villa, dat dringend een doelpunt nodig heeft. Trezeguet (ex-Anderlecht) en Hourihane komen Al-Muhamadi en El Ghazi vervangen.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Aston Villa, Conor Hourihane erin, Anwar El Ghazi eruit wissel Anwar El Ghazi Conor Hourihane

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Aston Villa, Trezeguet erin, Ahmed Al-Muhamadi eruit wissel Ahmed Al-Muhamadi Trezeguet

68' Gele kaart voor Ahmed Al-Muhamadi van Aston Villa tijdens tweede helft, minuut 68 Ahmed Al-Muhamadi Aston Villa

68' tweede helft, minuut 68. Mason moet nu toch vaak zijn boekje bovenhalen. Al-Muhamadi wordt meer dan terecht op de bon geslingerd na een stevige fout op Silva. Mason moet nu toch vaak zijn boekje bovenhalen. Al-Muhamadi wordt meer dan terecht op de bon geslingerd na een stevige fout op Silva.

66' tweede helft, minuut 66. Aston Villa komt eindelijk eens piepen in de tweede helft. Samatta kan koppen op een goede voorzet, maar raakt de bal niet goed. City mag er niet te gerust in zijn. Aston Villa komt eindelijk eens piepen in de tweede helft. Samatta kan koppen op een goede voorzet, maar raakt de bal niet goed. City mag er niet te gerust in zijn.

62' tweede helft, minuut 62. De komst van De Bruyne inspireert City. Nu is het Mings die alle zeilen moet bijzetten in de eigen zestien. Agüero lag op de loer. De komst van De Bruyne inspireert City. Nu is het Mings die alle zeilen moet bijzetten in de eigen zestien. Agüero lag op de loer.

60' Gele kaart voor Rodrigo van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 60 Rodrigo Manchester City

60' tweede helft, minuut 60. Rodrigo breekt een counter van Aston Villa professioneel af op het middenveld: geel voor de Spanjaard. Rodrigo breekt een counter van Aston Villa professioneel af op het middenveld: geel voor de Spanjaard.

60' tweede helft, minuut 60. De eerste baltoetsen van De Bruyne zijn meteen geweldig. Engels moet alles uit de kast halen om de goede pass uit de voeten van Sterling te halen. De eerste baltoetsen van De Bruyne zijn meteen geweldig. Engels moet alles uit de kast halen om de goede pass uit de voeten van Sterling te halen.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Manchester City, Kevin De Bruyne erin, Ilkay Gündogan eruit wissel Ilkay Gündogan Kevin De Bruyne

58' tweede helft, minuut 58. Daar is De Bruyne. Guardiola gooit Kevin De Bruyne in de strijd. De Rode Duivel krijgt nog iets meer dan een halfuur om de zege mee veilig te stellen. Daar is De Bruyne Guardiola gooit Kevin De Bruyne in de strijd. De Rode Duivel krijgt nog iets meer dan een halfuur om de zege mee veilig te stellen.

57' Gele kaart voor Raheem Sterling van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 57 Raheem Sterling Manchester City

56' tweede helft, minuut 56. Guilbert heeft het aan de stok met Sterling. De Engelse international revancheert zich niet veel later en verdwijnt als eerste in het boekje van scheidsrechter Mason. Guilbert heeft het aan de stok met Sterling. De Engelse international revancheert zich niet veel later en verdwijnt als eerste in het boekje van scheidsrechter Mason.

53' tweede helft, minuut 53. Schotje Foden. Foden bekroont zijn uitstekende wedstrijd bijna met een doelpunt. Hij neemt een afvallende bal op de slof op de rand van de zestien, maar kraakt zijn schot. Het leer hobbelt naast. Schotje Foden Foden bekroont zijn uitstekende wedstrijd bijna met een doelpunt. Hij neemt een afvallende bal op de slof op de rand van de zestien, maar kraakt zijn schot. Het leer hobbelt naast.

52' tweede helft, minuut 52. Engels gaat in de fout op Agüero. Scheidsrechter Lee Mason houdt de gele kaart op zak. Engels gaat in de fout op Agüero. Scheidsrechter Lee Mason houdt de gele kaart op zak.

49' tweede helft, minuut 49. City bouwt geduldig op in het begin van de tweede helft. Vooral Foden is heel actief. City bouwt geduldig op in het begin van de tweede helft. Vooral Foden is heel actief.

47' tweede helft, minuut 47. Tweede helft. De bal rolt opnieuw op Wembley. Dezelfde 22 spelers als bij de aftrap zijn aan de tweede helft begonnen. Tweede helft De bal rolt opnieuw op Wembley. Dezelfde 22 spelers als bij de aftrap zijn aan de tweede helft begonnen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Rusten geblazen in Wembley en alles kan nog in deze finale. City begon verschroeiend en kwam snel 2-0 voor, Samatta maakte er met een rake kopbal opnieuw een wedstrijd van. Rust Rusten geblazen in Wembley en alles kan nog in deze finale. City begon verschroeiend en kwam snel 2-0 voor, Samatta maakte er met een rake kopbal opnieuw een wedstrijd van.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Prins William van Cambridge, de tweede in de lijn voor de Britse troon, is een Aston Villa-supporter. Zijn reactie bij het doelpunt van Samatta spreekt boekdelen. Prins William van Cambridge, de tweede in de lijn voor de Britse troon, is een Aston Villa-supporter. Zijn reactie bij het doelpunt van Samatta spreekt boekdelen.

42' eerste helft, minuut 42. Aansluitingstreffer. Stones glijdt weg en daardoor kan El Ghazi oprukken met de bal. Hij vindt Samatta voor doel, die de aansluitingstreffer hard voorbij Bravo kopt. We hebben weer een wedstrijd. Aansluitingstreffer Stones glijdt weg en daardoor kan El Ghazi oprukken met de bal. Hij vindt Samatta voor doel, die de aansluitingstreffer hard voorbij Bravo kopt. We hebben weer een wedstrijd.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Mbwana Samatta van Aston Villa. 1, 2. goal Aston Villa Manchester City einde 1 2

38' eerste helft, minuut 38. Het is een belegering aan het worden. Aston Villa kwam al minutenlang niet meer over de middenlijn. Het is een belegering aan het worden. Aston Villa kwam al minutenlang niet meer over de middenlijn.

36' eerste helft, minuut 36. Man.City duwt het gaspedaal nog wet verder in. Sterling kan trappen centraal voor doel, maar mikt op zijn tegenstander. . Man.City duwt het gaspedaal nog wet verder in. Sterling kan trappen centraal voor doel, maar mikt op zijn tegenstander.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Rodrigo van Manchester City. 0, 2. goal Aston Villa Manchester City einde 0 2

30' eerste helft, minuut 30. Het was geen corner... ...maar toch staat het 2-0 voor City. Rodrigo troeft Guilbert af en knikt onhoudbaar voorbij Nyland. Is de wedstrijd al gespeeld? Het was geen corner... ...maar toch staat het 2-0 voor City. Rodrigo troeft Guilbert af en knikt onhoudbaar voorbij Nyland. Is de wedstrijd al gespeeld?

30' eerste helft, minuut 30. City is baas. Sterling houdt twee verdedigers aan de praat en vindt zijn maatje Agüero in de zestien. Engels gooit zich met gevaar voor eigen leven in de baan van het schot en blokt af. Goede ingreep van de centrale verdediger. City is baas Sterling houdt twee verdedigers aan de praat en vindt zijn maatje Agüero in de zestien. Engels gooit zich met gevaar voor eigen leven in de baan van het schot en blokt af. Goede ingreep van de centrale verdediger.

28' eerste helft, minuut 28. Foden zoekt een medemaat aan de tweede paal met een strakke voorzet. Nyland grijpt in en geeft een corner weg. Die levert geen gevaar op. Foden zoekt een medemaat aan de tweede paal met een strakke voorzet. Nyland grijpt in en geeft een corner weg. Die levert geen gevaar op.

24' eerste helft, minuut 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24. El Ghazi test Bravo. City laat Aston Villa wat komen en dat doet het beter niet. El Ghazi komt de zestien binnen met de bal aan de voet en haalt ook uit. Bravo heeft weinig problemen met het strakke schot. El Ghazi test Bravo City laat Aston Villa wat komen en dat doet het beter niet. El Ghazi komt de zestien binnen met de bal aan de voet en haalt ook uit. Bravo heeft weinig problemen met het strakke schot.

20' eerste helft, minuut 20. City op voorsprong. Sergio Agüero rondt een heerlijke aanval van Mancheter City af van dichtbij. Het voorbereidende werk was van Rodrigo en Foden. City op voorsprong Sergio Agüero rondt een heerlijke aanval van Mancheter City af van dichtbij. Het voorbereidende werk was van Rodrigo en Foden.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Sergio Agüero van Manchester City. 0, 1. goal Aston Villa Manchester City einde 0 1

18' De beste kans van de wedstrijd voorlopig. eerste helft, minuut 18. De beste kans van de wedstrijd voorlopig

14' eerste helft, minuut 14. Man.City neemt de wedstrijd in handen. Op echt uitgespeelde doelkansen is het wel nog wachten. Man.City neemt de wedstrijd in handen. Op echt uitgespeelde doelkansen is het wel nog wachten.

9' eerste helft, minuut 9. Eindelijk komt City eens dreigen. Zintsjenko kan afdrukken op de rand van de zestien, maar hij vindt het gaatje niet. Eindelijk komt City eens dreigen. Zintsjenko kan afdrukken op de rand van de zestien, maar hij vindt het gaatje niet.

8' eerste helft, minuut 8. De bal gaat richting de tweede paal, maar Stones werkt weg. De bal gaat richting de tweede paal, maar Stones werkt weg.

7' eerste helft, minuut 7. Man.City komt niet tot voetballen in de beginfase van de wedstrijd. Gündogan geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke plaats. Man.City komt niet tot voetballen in de beginfase van de wedstrijd. Gündogan geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke plaats.

4' eerste helft, minuut 4. Meteen Villa. De eerste kans is voor Aston Villa. Al-Muhamadi vindt El Ghazi voor doel met een perfecte voorzet. Zijn kopbal gaat over. Meteen Villa De eerste kans is voor Aston Villa. Al-Muhamadi vindt El Ghazi voor doel met een perfecte voorzet. Zijn kopbal gaat over.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Aston Villa heeft de finale op gang getrapt. Wie gaat met de trofee aan de haal? Aftrap Aston Villa heeft de finale op gang getrapt. Wie gaat met de trofee aan de haal?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:27 vooraf, 17 uur 27. God Save the Queen. Wembley is helemaal volgelopen voor de finale van de Carabao Cup. Het Engelse volkslied weerklinkt en wordt luidkeels meegezongen door de aanwezige fans van de beide ploegen. God Save the Queen Wembley is helemaal volgelopen voor de finale van de Carabao Cup. Het Engelse volkslied weerklinkt en wordt luidkeels meegezongen door de aanwezige fans van de beide ploegen.

16:58 vooraf, 16 uur 58. Basisplaats voor Engels, Nakamba en Samatta. Bij Aston Villa wel een Belg tussen de lijnen vanaf de aftrap. Bjorn Engels moet proberen de nul te houden. Nog in de basis: Nakamba (ex-Club Brugge) en Samatta (ex-Racing Genk). Basisplaats voor Engels, Nakamba en Samatta Bij Aston Villa wel een Belg tussen de lijnen vanaf de aftrap. Bjorn Engels moet proberen de nul te houden. Nog in de basis: Nakamba (ex-Club Brugge) en Samatta (ex-Racing Genk)

16:57 vooraf, 16 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:57 vooraf, 16 uur 57. De Bruyne zit op de bank. Kevin De Bruyne krijgt van Guardiola geen basisplaats voor de finale van de Carabao Cup, de Rode Duive begint op de bank. Voorin moeten Agüero, Sterling en David Silva voor gevaar zorgen. De Bruyne zit op de bank Kevin De Bruyne krijgt van Guardiola geen basisplaats voor de finale van de Carabao Cup, de Rode Duive begint op de bank. Voorin moeten Agüero, Sterling en David Silva voor gevaar zorgen.

16:56 vooraf, 16 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:52 vooraf, 13 uur 52. Dat ik 4 finales heb bereikt in de 5 seizoenen dat ik hier ben, toont hoeveel belang we er aan hechten. Kevin De Bruyne. Dat ik 4 finales heb bereikt in de 5 seizoenen dat ik hier ben, toont hoeveel belang we er aan hechten. Kevin De Bruyne

13:48 vooraf, 13 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:42 vooraf, 13 uur 42. Villa net als 10 jaar geleden. Voor promovendus Aston Villa is het een uitgelezen kans om hun donkergrijze seizoen wat extra kleur te geven. The Villans staan 19e in de Premier League en dreigen na één seizoen op het hoogste niveau alweer terug naar de tweede divisie te zakken. Villa staat 10 jaar na hun vorige finale in de League Cup opnieuw op Wembley. Toen verloor het met 1-2 van het Manchester United van Sir Alex Ferguson. Villa net als 10 jaar geleden Voor promovendus Aston Villa is het een uitgelezen kans om hun donkergrijze seizoen wat extra kleur te geven. The Villans staan 19e in de Premier League en dreigen na één seizoen op het hoogste niveau alweer terug naar de tweede divisie te zakken. Villa staat 10 jaar na hun vorige finale in de League Cup opnieuw op Wembley. Toen verloor het met 1-2 van het Manchester United van Sir Alex Ferguson.

13:37 vooraf, 13 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:35 vooraf, 13 uur 35. Tweede prijs van het seizoen voor City? In de competitie is de race al even belopen, maar op enkele andere fronten kan Manchester City dit seizoen wel nog oogsten. Zowel in de Champions League, de FA Cup als de League Cup doen de Citizens nog volop mee voor de prijzen. Die laatste in dat rijtje kan vandaag al aan de prijzenkast toegevoegd worden, maar dan moet het in de finale op Wembley wel weten afrekenen met het Aston Villa van Björn Engels. Na de Community Shield kan het zo de tweede prijs van het seizoen worden voor de jongens van Pep Guardiola. Tweede prijs van het seizoen voor City? In de competitie is de race al even belopen, maar op enkele andere fronten kan Manchester City dit seizoen wel nog oogsten. Zowel in de Champions League, de FA Cup als de League Cup doen de Citizens nog volop mee voor de prijzen. Die laatste in dat rijtje kan vandaag al aan de prijzenkast toegevoegd worden, maar dan moet het in de finale op Wembley wel weten afrekenen met het Aston Villa van Björn Engels. Na de Community Shield kan het zo de tweede prijs van het seizoen worden voor de jongens van Pep Guardiola.

13:35 - Vooraf Vooraf, 13 uur 35

Opstelling Aston Villa. Ørjan Nyland, Frederic Guilbert, Björn Engels, Tyrone Mings, Matt Targett, Ahmed Al-Muhamadi, Marvelous Nakamba, Jack Grealish, Douglas Luiz, Anwar El Ghazi, Mbwana Samatta Opstelling Aston Villa Mbwana Samatta, Anwar El Ghazi, Douglas Luiz, Jack Grealish, Marvelous Nakamba, Ahmed Al-Muhamadi, Matt Targett, Tyrone Mings, Björn Engels, Frederic Guilbert, Ørjan Nyland

Opstelling Manchester City. Claudio Bravo, Kyle Walker, John Stones, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Phil Foden, David Silva, Sergio Agüero, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Sergio Agüero, David Silva, Phil Foden, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Oleksandr Zinchenko, Fernandinho, John Stones, Kyle Walker, Claudio Bravo