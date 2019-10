Manchester City houdt het beschaafd tegen het geplaagde Southampton

Southampton had iets recht te zetten na de smadelijke 0-9 tegen Leicester van vorige vrijdag, maar op het veld van Manchester City stond het uiteraard voor een aartsmoeilijke opdracht in de Engelse nevencompetitie.

City-coach Guardiola gunde enkele sterkhouders zoals De Bruyne rust, maar het kwaliteitsverschil was toch duidelijk. Otamendi en Agüero hadden bij de rust al voor een min of meer veilige bonus gezorgd, na de pauze dikte Agüero de score nog aan tot 3-0.

Southampton zakte deze keer niet volledig in elkaar en kon nog milderen tot 3-1. Meer dan een doelpuntje voor de statistieken was het niet, want City stoot zonder veel moeite door naar de kwartfinales.