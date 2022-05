Dedryck Boyata met Berlijn op rand van degradatie na thuisnederlaag tegen Hamburg

Kapitein Dedryck Boyata stond in de basis in de levensbelangrijke barragematch tegen Hamburger SV. Over 2 wedstrijden wordt beslist wie er een plek verdient in de Bundesliga.

De thuisploeg maakte op z'n minst gezegd een valse start. Reis opende net voor het uur de score voor Hamburg. Boyata kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen.

De 31-jarige Rode Duivel moet in de terugwedstrijd - volgende week maandag - een achterstand goedmaken, wil hij op het hoogste niveau in Duitsland actief blijven.