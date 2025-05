Bayern München kampioen! Vincent Kompany mag Duitse titel vieren na puntenverlies Leverkusen

In zijn eerste seizoen als coach van Bayern München heeft Vincent Kompany de Bundesliga gewonnen. Zaterdag kon zijn team het zelf niet afmaken in Leipzig (3-3), door het gelijkspel van Leverkusen in Freiburg (2-2) is de strijd om de titel toch beslist. Met nog twee speeldagen op de kalender leidt Bayern met 8 punten verschil.

Gisteren had Bayern München zelf nog een matchbal laten liggen tegen Leipzig, vandaag sloeg concurrent Leverkusen de Beierse matchbal gewoon in het net.

Revelatie Freiburg was uiteindelijk de boeman van Leverkusen, al zag de thuisploeg door de late goals van Florian Wirtz en Jonathan Tah een prestigezege toch nog door de vingers glippen.



Die 2-2 in de extra tijd volstond niet voor Leverkusen, dat zijn titel niet kan verlengen. Bayern pikt na een jaartje de onderbreking de draad weer op: de 12e titel in 13 jaar en de 34e in de geschiedenis.



Zo wordt het iets tussen feesten en opgelucht ademhalen voor Vincent Kompany. Hij was als een soort gokje van het Bayern-bestuur aangetrokken, maar hij wordt nu - na Raymond Goethals bij Marseille - als tweede Belgische trainer kampioen in een van de grote competities.

Niet alleen voor Kompany is deze titel een grote opluchting. Harry Kane kan eindelijk komaf maken met de vloek die op hem leek te rusten. Ondanks zijn karrenvracht doelpunten is dit nog maar de eerste prijs die hij op zijn palmares kan zetten.



Kane reageerde op de sociale media met slechts één emoji: een beker.