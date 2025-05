LIVE (15.30 u): Kompany rekent door schorsing Kane op Müller in titelmatch, ook twee Leipzig-Belgen aan aftrap

Ontspannen Kompany dolt met journalisten

Twee keer kreeg Vincent Kompany de vraag deze week al of hij druk voelde voor zijn eerste titel als trainer. Telkens verbeterde onze landgenoot de journalisten met een glimlach.





"Het is niet mijn eerste, want met Burnley ben ik ook kampioen geworden in de Engelse tweede klasse", knipoogt Kompany. Waarop de journalist: "Dat was een promotie, dat ligt anders."





"Ach? Dan heb ik een titelparade voor niets gedaan", wint de trainer van Bayern de interactie met een luchtige opmerking. Van titelkoorts voorlopig geen sprake bij Kompany.