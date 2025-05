Dan toch nog geen titel voor Vincent Kompany: Bayern München botst op Leipzig door tegengoal in 94e minuut

Alsof de duivel ermee gemoeid is. Bayern München leek zich te verzekeren van de titel met een remontezege, maar daar dacht Leipzig anders over. Met een doelpunt in de 94e minuut hield het de Rekordmeister van de zege en de kampioenenviering. Er moet wel al een mirakel gebeuren voor Bayer Leverkusen om Vincent Kompany en Bayern München van de titel te houden.

Wie heeft dit scenario geschreven? Bayern München is al wekenlang de gedoodverfde kampioen, maar het afwerken lukte nog niet, ook vandaag niet.

Met een 2-3-voorsprong begon het aan de toegevoegde tijd. Bij een zege was het zeker van de titel, maar in de slotseconden ging het mis. Yussuf Poulsen wipte de bal over doelman Urbig in doel.

De mogelijke titelmatch begon ook al slecht voor het team van Vincent Kompany. Door een flater van diezelfde Urbig en slecht verdedigen werd het 2-0 via Sesko en Klostermann.

Rond het uur herstelde Bayern München dat wel plots. Eric Dier kopte de aansluitingstreffer binnen en nog geen minuut later maakte Michael Olise zowaar gelijk.

Na een resem gemiste kansen volgde de verlossing voor de bezoekers. Leroy Sané trapte de Rekordmeister naar zijn 34e titel, of dat dachten ze toch.

Diep in de toegevoegde tijd volgde een nieuwe wending. Leipzig stelt het titelfeest van Bayern München uit, al kan het bijna niet meer foutlopen.

Eerste achtervolger Bayer Leverkusen moet 9 op 9 pakken én moet met een doelpuntensaldo van +31 nog voorbij Bayern München (+61). Schier

onmogelijk, zou je kunnen zeggen. Bij puntenverlies van Bayer Leverkusen morgen kan het bierfeest losbarsten in München.