Met loepzuivere volley bezegelt Lois Openda het lot van Dortmund in Duitse (sub)topper

10' - Geel - Emre Can

In Leipzig kunnen ze weer lachen. Waar de wedstrijd tegen Dortmund vorig jaar nog een onvervalste topper was, werd dit seizoen toch eerder weggezet als subtopper in de Bundesliga. Toch liet ene Lois Openda dat niet aan zijn hart komen. Samen met zijn spitsbroertje Xavi Simons besliste hij de verdiende zege voor Leipzig, dat een belangrijke sprong maakt.