Alweer met de voetjes op de grond: Kompany en Bayern vergooien (weer) kostbare punten in Berlijn

Een nee-knikkende Vincent Kompany bij het laatste fluitsignaal. Deze week glunderde de trainer van Bayern München nog na de Champions League-triomf tegen angstgegner Bayer Leverkusen, maar in de competitie kon zijn ploeg dat elan niet doortrekken. In de slotfase gaf Bayern de zege nog uit handen na een wisselvallige wedstrijd tegen Union Berlin.

Slechts een accident de parcours of toch kostbaar puntenverlies in de titelstrijd?



Na het gewonnen tweeluik in de Champions League tegen rivaal Bayer Leverkusen leek Bayern München meer dan ooit vertrokken voor zijn slotshow van dit seizoen.



Toch toonde de ploeg van Vincent Kompany een totaal ander gelaat op het veld van Union Berlin. Oké, Bayern toonde totale dominantie over de wedstrijd en liet het balbezitpercentage nooit onder de 80% zakken, maar Kane en co. waren toch atypisch onmondig in de gevarenzone.



Pas een kwartier voor het einde leek Leroy Sané voor de bevrijdende openingstreffer te zorgen. Na een goede combinatie prikte de dribbelvaardige winger de 0-1 op het bord.



Dat Kompany toch stiekem een zucht van opluchting slaakte, was veelzeggend.



Toch zou de Belgische trainer niet veel later nog eens luidop vloeken. In het slot miskeek doelman Urbig zich op een uitswingende voorzet, waarna Hollerbach profiteerde: 1-1.



En zo staat Bayern alweer met de voetjes op de grond. De Champions League is voorlopig een succes, maar met twee keer puntenverlies op een rij houdt de ploeg van Kompany de titelstrijd in de competitie nog steeds kunstmatig open.