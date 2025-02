Lois Openda opent eindelijk zijn rekening in 2025, maar Leipzig geraakt niet voorbij voorlaatste

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar in zijn 9e match van het jaar kon Lois Openda dan toch zijn eerste doelpunt prikken. Het was meteen ook een belangrijke, want Leipzig was al vroeg in een benarde situatie beland tegen Heidenheim. Openda lokte ook nog de penalty uit bij de 2-2, maar verder kwam de subtopper niet meer.

Van 15 december 2024, zo lang was het al geleden dat Loïs Openda zijn neus voor doelpunten nog eens etaleerde.



De Rode Duivel had er intussen nochtans al 1 partij in 2024 en 8 in 2025 opzitten. Maar in zijn negende van het jaar was het eindelijk weer prijs.



Openda had er gelijk ook een cruciaal moment uitgekozen, want tegen voorlaatste in de stand Heidenheim keek Leipzig al na 13 minuten tegen een 0-2 aan.



Onze landgenoot deponeerde een botsende bal op slag van rust knap in de dichtste hoek. En ook na de pauze was hij van belang.



Openda werd aangelopen in zijn rug en sleepte zo een penalty in de wacht. Spitsbroertje Sesko mocht de klus afwerken.



Een derde flits schudde de Rode Duivel helaas voor Leipzig niet meer uit zijn sloffen. Die Rote Bullen verspelen zo weer dure punten in eigen huis.