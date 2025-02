Guirassy treedt in voetsporen van Haaland en schenkt Dortmund-coach Kovac eerste zege in Bundesliga

Na twee mislukte pogingen heeft Borussia Dortmund eindelijk coach Niko Kovac zijn eerste zege in de Bundesliga geschonken. Goalgetter Serhou Guirassy was met 4 doelpunten de uitblinker in de 6-0-pandoering tegen Union Berlin.

Borussia Dortmund is al een tijdje op de sukkel in de Bundesliga. Drie weken geleden mocht de Kroaat Niko Kovac overnemen. En ook al loodste hij Dortmund naar de 1/8e finales in de Champions League, een zege in de Bundesliga bleef uit.

Na nederlagen tegen Stuttgart en Bochum was het gelukkig derde keer, goede keer. Union Berlin werd met huid en haar verslonden en Guirassy ha de grootste eetlust.

De Guinese spits scoorde maar liefst 4 keer, waarvan een zuivere hattrick tussen minuut 75 en 83. Hij is na Aubameyang en Haaland pas de derde speler van Dortmund om 4 keer te scoren in een Bundesligaduel.

Opvallend, Pascal Gross eindigde de wedstrijd ook met 4 assists, 3 ervan waren voor Guirassy. De zege was broodnodig voor Dortmund - waar Julien Duranville de hele match op de bank bleef - dat nu toch nog mag blijven dromen van een Europees ticket.