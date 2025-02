Leverkusen vergeet Bayern uit te tellen in Duitse topper, Kompany behoudt bonus van 8 punten

Op het accident de parcours tegen Feyenoord na had Bayern München sinds midden december al zijn wedstrijden gewonnen. Leverkusen doet nauwelijks onder: het verloor niet meer in eigen land sinds eind augustus.

In de heenronde had Bayern zijn match tegen Leverkusen gedomineerd, maar kregen we uiteindelijk wel een puntendeling. Die geschiedenis herhaalde zich, zij het dat het deze keer Leverkusen was dat duidelijk baas was.



In de eerste helft trof de regerende landskampioen twee keer de lat, terwijl Bayern amper dreigend was.



Leverkusen bleef het proberen, tot helemaal aan het gaatje. Neuer redde eerst een volley van Grimaldo, Wirtz schoof de rebound onbegrijpelijk naast.



Het spel zal hem zeker zorgen baren, maar Vincent Kompany kan wel opgelucht ademhalen, want hij blijft met Bayern autoritair leider in de Bundesliga. Op 12 speeldagen van het einde is het verschil met Leverkusen nog altijd 8 punten.