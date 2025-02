Ondanks 4-0-voorsprong bibbert Bayern München naar driepunter: slotoffensief Holstein Kiel komt net te laat

Bayern München verloor dit jaar nog geen punten in de Bundesliga en ook tegen de voorlaatste in de stand zou enkel een driepunter goed genoeg zijn voor de Bayern-aanhang.



De troepen van Vincent Kompany beseften dat ook en gingen voortvarend uit de startblokken. Na 20 minuten zette Jamal Musiala Bayern op voorsprong en net voor de rust zorgde Harry Kane voor de geruststellende 2-0.



Bayern bleef na rust doorduwen en nog voor het uur stond het al 4-0 na een fantastisch doelpunt van Serge Gnabry. Geen vuiltje aan de lucht? Wel, het zou toch nog spannend worden.



Wat eerst een eerredder leek net na het uur, zou voor Holstein Kiel toch nog het vuur aan de lont steken.



In de toegevoegde tijd scoorde Steven Skrzybski nog twee keer en zo was het toch nog bibberen voor Kompany. Alleen viel de gelijkmaker niet meer. Met een nieuwe driepunter zet Bayern de concurrentie nog wat meer onder druk, al had Kompany het waarschijnlijk liefst wat vlotter gehad.