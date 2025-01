Bayern München van Vincent Kompany heeft weinig overschot op bezoek bij Freiburg

In de Bundesliga heeft leider Bayern met 1-2 gewonnen op bezoek bij Freiburg. Het team van Vincent Kompany verstevigt zo zijn eerste plek, want eerste achtervolger Leverkusen moest de punten delen met Leipzig in de topper.

FC Bayern München incasseerde deze week een tik in de Champions League op het veld van Feyenoord, maar herstelde zich goed in de eigen competitie.

In Freiburg namen de bezoekers vanaf de aftrap het voortouw. Een schot van Musiala op de paal was een eerste flinke waarschuwing voor de thuisploeg en meteen ook de voorbode van de 0-1. Met een gekruist schot maakte Harry Kane er 0-1 van, zijn 17e goal van het seizoen.

Freiburg moest komen, maar overtuigde daarbij niet. Integendeel, het was Bayern dat vroeg in de 2e helft een tweede keer toesloeg. Verdediger Kim kopte bij een corner de 0-2 tegen de touwen.

Dat kunstje herhaalde Ginter aan de overkant, waardoor de laatste 20 minuten toch nog spannend werden. Freiburg drong wel aan, maar slaagde er niet in om nog een punt uit het vuur te slepen.

Dankzij de zege in Freiburg staan Vincent Kompany en zijn team steviger op kop in de Bundesliga, want eerste achtervolger Leverkusen moest vrede nemen met een 2-2-gelijkspel in de topper tegen Leipzig, waar Vermeeren en Openda in de basis stonden.