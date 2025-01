Amoura (ex-Union) doet Wolfsburg tot twee keer toe dromen, maar Bayern München blijft foutloos in 2025

Voor Nieuwjaar was hij nog persona non grata bij FC Bayern München, tegenwoordig is Leon Goretzka helemaal back in business.



De Duitse krachtpatser was met 2 doelpunten tegen Wolfsburg de grote man in de ploeg van Vincent Kompany. Al na 20 minuten sloeg hij een eerste keer toe met een knal van buiten de 16.



Lang kon de Allianz Arena evenwel niet vieren. Een slimme, korte vrije trap en een portie geluk hielpen Wolfsburg 4 minuten later uit het niets langszij. Het was ex-Unionist Mohamed Amoura die het leer proper in de verste hoek legde.



Bayern stelde snel weer orde op zaken via Olise en ook Kimmich zette de touwen nog voor rust bol, maar zijn goal werd afgekeurd. Goretzka zette der Rekordmeister na het uur dan maar op rozen met een rake kopbal.



Toch was de thuisploeg nog niet klaar met Wolfsburg (waar Vranckx mocht invallen, maar Bornauw en Skov Olsen op de bank bleven). Amoura sloeg in minuut 88 een tweede keer toe. Het leverde nog enkele spannende slotminuten, maar geen gelijkmaker meer op.



Bayern blijft na 3 wedstrijden foutloos in 2025 en houdt zo stevig de touwtjes in handen in de Bundesliga.