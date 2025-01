Nog dieper in de penarie: Dortmund slikt tegen Theate en Frankfurt 3e nederlaag op een rij

2025 is voorlopig een nachtmerrie voor Borussia Dortmund.



In 1 week tijd incasseerde het 3 competitienederlagen op een rij: tegen Leverkusen (2-3), Holstein (4-2) en gisterenavond tegen Frankfurt (2-0).



Rode Duivel Arthur Theate kon bij Frankfurt (3e in de stand) nochtans niet rekenen op sterspeler Omar Marmoush, die dicht bij een overstap naar Manchester City staat.



Bij afwezigheid van hun topschutter trokken de trefzekere Huko Ekitike en Oscar Højlund Frankfurt over de streep. Frankfurt prijkt nu op de 3e plek, Dortmund staat op een pijnlijke 10e plaats.