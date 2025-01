Goal na amper 24 seconden plaveit de weg voor Leverkusen tegen Dortmund

Er was nog wat vuurwerk over na nieuwjaar. De Bundesliga werd in 2025 in stijl geopend met een kraker tussen kampioen Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund.

De thuisploeg moest door een waslijst geblesseerden wel met een gelegenheidsdefensie spelen en dat brak Dortmund zuur op. Na amper 24 seconden kon Nathan Tella al de score openen na geklungel in de achterhoede.

Nog voor er 10 minuten verstreken waren, stond het zelfs al 0-2 dankzij Patrik Schick, die nog voor de rust een tweede keer scoorde. Tussendoor had Jamie Gittens nog voor de aansluiting gezorgd.

Dortmund probeerde wel nog in de tweede helft, maar kwam niet verder meer dan een strafschop van Guirassy. Met de 2-3-zege verkleint Leverkusen de kloof met leider Bayern voorlopig tot 1 punt.